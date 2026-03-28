Una charla sobre el Tesoro de Villanueva abre el 8 de abril el VI Ciclo de Conferencias del Arqueológico de Badajoz

Archivo - Tesoro de Villanueva de la Serena - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz organiza el VI Ciclo de Conferencias de Arqueología durante el mes de abril con charlas centradas en distintos periodos y enfoques de la arqueología, incluyendo una sobre el Tesoro de Villanueva.

El ciclo, que se desarrollará todos los miércoles a las 19:30 horas en el salón de actos del museo, ofrecerá cuatro conferencias que abordan desde la Edad del Cobre hasta la investigación contemporánea, incluyendo también perspectivas internacionales, según informa la Junta de Extremadura en un comunicado.

La Junta, que gestiona este museo de titularidad estatal, explica que esta nueva edición responde a su compromiso con la difusión del patrimonio histórico y la promoción del conocimiento científico, "fomentando la participación social y la sensibilización en torno a la conservación del legado arqueológico de la región".

El programa comienza el 8 de abril con una conferencia sobre el Tesoro de Villanueva de la Serena, uno de los hallazgos recientes más relevantes, a cargo de Juan Ángel Ruiz Rodríguez, cronista oficial y profesor en Don Benito.

El ciclo continuará el 15 de abril con una sesión dedicada al yacimiento de Cortijo Lobato, referente internacional de la Edad del Cobre. Esta conferencia correrá a cargo de César Marco Pérez García y Milagros Fernández Algaba, directores de las excavaciones arqueológicas en este enclave ubicado en el término municipal de Almendralejo.

Asimismo, el ciclo ofrece una mirada a la arqueología del paisaje en la Amazonía colombiana. Carmen Pérez Maestro, investigadora del Centro de Investigación y Ecomuseo La Ponte en Asturias, será la encargada de esta conferencia, en la que se presentarán los resultados preliminares del proyecto 'Arte rupestre del río Inírida'.

Finalmente, el 29 de abril tendrá lugar una última conferencia sobre zooarqueología, disciplina clave para comprender los modos de vida de las sociedades del pasado. 'Lo que nos cuentan los huesos' es el título de la conferencia que ofrecerá la profesora de la Universidad de Lisboa, Cleia Detry, una de las especialistas de referencia en Europa en zooarqueología.

La iniciativa cuenta con la colaboración de la Asociación de Amigos del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, que contribuirá a la difusión de los contenidos mediante la grabación y emisión online de las conferencias.