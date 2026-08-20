La CHG finaliza las obras de restauración del río Ardila para reforzar la seguridad frente a inundaciones

Río Ardila - CHG

MÉRIDA, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) ha finalizado las obras para la recuperación de la continuidad longitudinal en el río Ardila, en la provincia de Badajoz.

Una actuación que ha supuesto una inversión de 665.374,57 euros (IVA incluido) y que ha permitido devolver al río su dinámica natural y fortalecer la protección de la zona frente a las avenidas y los efectos del cambio climático.

El principal objetivo de los trabajos ha sido recuperar la funcionalidad del río mediante la restauración de la continuidad de flujos de agua y sedimentos, la mejora de la capacidad de laminación de avenidas y el fomento de la biodiversidad gracias a la permeabilización de barreras para la fauna acuática.

El proyecto, desarrollado en un tramo de 52 kilómetros, comprende 46 kilómetros del río Ardila, aguas abajo del embalse de Valuengo, y otros seis kilómetros del arroyo Brovales, en los términos municipales de Jerez de los Caballeros y Oliva de la Frontera.

La actuación beneficia especialmente a las pedanías de Valuengo y La Bazana, donde se han mejorado las condiciones de desagüe y la capacidad hidráulica de distintos pasos de agua para reducir el riesgo de inundaciones, informa en nota de prensa la CHG.

Entre las actuaciones ejecutadas destaca la demolición de diversos azudes, losas y otras barreras transversales en desuso que se encontraban deterioradas y carecían de utilidad.

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