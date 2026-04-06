Cicytex desarrolla un sistema de alerta online sobre el patógeno que causa la 'seca' en encinas y alcornoques - PICASA

MÉRIDA, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), de la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional, ha activado un aviso de riesgo fitosanitario ante la previsión de condiciones óptimas para la propagación de Fitóftora (Phytophthora cinnamomi) durante los próximos días.

Este patógeno de suelo es el principal causante de la 'seca', una enfermedad que compromete la supervivencia de encinas y alcornoques en la región.

Los técnicos del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura han desarrollado una página web en la que se ha creado el sistema de alerta SILVA-F, a través del cual se obtienen datos de pronóstico de variables biofísicas del suelo generados en el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Medio Plazo (ECMWF), líder mundial en predicción numérica.

Este sistema de alerta temprana permite a los gestores de la dehesa y propietarios forestales anticiparse al patógeno, extremando las medidas de bioseguridad en un momento crítico para la salud de las dehesas.

De esta forma, los pronósticos para cada semana son procesados en Cicytex mediante un programa que calcula índices de riesgo basados en las condiciones locales de temperatura y humedad del suelo necesarias para la producción masiva de zoosporas del patógeno.

Dichas zoosporas son los órganos infecciosos de la enfermedad, las cuales están dotadas de motor biológico que les permiten nadar en la lámina de agua del suelo y son las responsables de colonizar las raíces de los árboles, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El modelo de Cicytex ha detectado que las condiciones previstas para las próximas jornadas favorecerán un pico en la liberación de estas esporas, aumentando "exponencialmente" el riesgo de nuevas infecciones.

Además, durante la alerta, se recomienda evitar el movimiento de partículas de suelo entre parcelas con síntomas y zonas sanas. Asimismo, para no dispersar el patógeno, se puede limitar temporalmente la entrada de ganado en parcelas con árboles afectados y reducir el tránsito de personal, vehículos y maquinaria pesada fuera de los caminos.

Para ello, el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológica de Extremadura recomienda consultar la web con el fin de obtener más información sobre la evolución del riesgo, así como las medidas recomendables.

De igual manera, desde esta página de Internet, las personas interesadas se pueden suscribir a un grupo de avisos de comunidad de WhatsApp con el fin de recibir alertas de propagación de Fitóftora y novedades importantes acerca de la enfermedad.

Cicytex, a lo largo de varios años, ha impulsado estudios y ensayos científicos, así como publicaciones y manuales técnicos de gestión y prevención destinados a profesionales forestales, ya que la Fitóftora es una enfermedad "progresiva" que causa la muerte gradual de encinas y alcornoques, que son los "pilares" ecológicos y económicos de la dehesa.