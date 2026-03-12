Cinco precandidaturas comienzan este viernes a recabar los avales para concurrir a las primarias del PSOE de Extremadura

El PSOE extremeño celebrará su 16 Congreso Regional el 25 de abril para elegir a la nueva dirección del partido. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

Álvaro Sánchez Cotrina, Soraya Vega Prieto, Ramón Díaz Farias, Manuel José González Andrade y Blanca Martín Delgado han registrado, en este orden, su precandidatura a la Secretaría General del PSOE de Extremadura, una vez cerrado el plazo de presentación este jueves, 12 de marzo.

Estas cinco precandidaturas iniciarán, por tanto, desde este viernes y hasta el próximo 24 de marzo a las 12,00 horas, la recogida y presentación de los avales necesarios para concurrir a las primarias.

En total, 9.366 militantes están llamados a las urnas el próximo 11 de abril en Extremadura. Del cuerpo electoral, el 62,88% pertenece a la provincia de Badajoz y el 37,11% a la de Cáceres.

Según los estatutos aprobados en el 41º Congreso Federal de Sevilla, los precandidatos deben presentar el 12% de avales de ese cuerpo electoral como mínimo (1.124 avales) y el 15% como máximo (1.405) para convertirse en candidatos de manera oficial.

Una vez superado ese trámite, la campaña de información se desarrollará desde el 25 de marzo hasta el 10 de abril. Tras ello, la primera jornada de votación será el 11 de abril.

Cabe recordar que si se presentan más de dos candidaturas y ninguna de ellas supera el 50% de los votos emitidos, habría que celebrar una segunda votación con las dos candidaturas más votadas que tendría lugar el 19 de abril.

Finalmente, el proceso culmina con la celebración del 16º Congreso Extraordinario Regional en el que se elegirán los nuevos órganos regionales del partido yo que se celebrará el próximo 25 de abril en Mérida.