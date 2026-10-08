Los comercios, autónomos y pymes de Mérida pueden solicitar las ayudas del ayuntamiento hasta este viernes

Ayudas al servicio de la economía de Mérida para impulsar el comercio - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El plazo de presentación de solicitudes para acogerse a las ayudas del Ayuntamiento de Mérida destinadas a impulsar el comercio de proximidad y apoyar a autónomos y autónomas, pequeñas y medianas empresas y sectores vinculados a la actividad turística y hostelera de la ciudad finaliza este viernes, 9 de octubre.

La delegada de Comercio y Emprendimiento, Laura Iglesias, ha animado a las empresas y comercios que todavía no hayan presentado su solicitud a que aprovechen los últimos días de la convocatoria, que cuenta con una inversión municipal de 2 millones de euros.

Se trata de "una apuesta por hacer llegar estos recursos al comercio, a los autónomos y a las pequeñas empresas de la ciudad", de manera que contribuya a dinamizar la actividad económica durante los últimos meses del año.

Esta iniciativa, ha indicado, supone una "nueva apuesta municipal por el comercio de proximidad, los autónomos y autónomas, las pequeñas y medianas empresas y los sectores vinculados a la actividad turística y hostelera de Mérida, con el doble objetivo de estimular directamente el consumo y contribuir al mantenimiento de la actividad económica y el empleo", indica el ayuntamiento en una nota de prensa.

BONOS DE 20 EUROS

La primera línea del plan, dotada con un millón de euros, está destinada al estímulo del consumo en el comercio minorista mediante bonos-descuento.

Cada establecimiento beneficiario podrá recibir 2.000 euros en ayudas, correspondientes a 100 bonos de 20 euros, que podrán utilizarse en compras de al menos 40 euros. El periodo de canje será de dos meses.

AYUDAS AL EMPLEO

La segunda línea, también dotada con un millón de euros, está destinada al mantenimiento de autónomos y trabajadores de los sectores de hostelería y turismo, incluyendo la hostelería, los comercios que prestan servicio de comidas en local o para recoger, incluidas las churrerías, las agencias de viajes, los guías oficiales y otras actividades turísticas, así como los establecimientos que prestan servicio de alojamiento con centro de empleo en Mérida y la venta ambulante en el mercadillo.

En esta segunda línea, las ayudas se determinarán en función del número de trabajadores del establecimiento. Así, serán de 500 euros para autónomos y negocios con entre uno y dos trabajadores, de 1.000 euros para aquellos que tengan entre tres y seis trabajadores y de 1.500 euros para empresas con más de siete trabajadores. El periodo subvencionable comprende del 1 de enero al 31 de julio de 2026.

Podrán ser beneficiarias las empresas y personas físicas y jurídicas, incluidas comunidades de bienes y otras agrupaciones sin personalidad jurídica propia, que desarrollen las actividades contempladas en las bases y cumplan los requisitos establecidos.

Entre estos requisitos se encuentra estar inscrito en el registro municipal 'DeMérida', disponer de licencia de apertura o haber iniciado su tramitación, tener domicilio fiscal y desarrollar la actividad en la ciudad, además de encontrarse al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El plazo de solicitud es de diez días hábiles a partir del día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Badajoz. El periodo comenzó el 28 de septiembre y finaliza mañana, 9 de octubre.

Por ello, la delegada municipal ha insistido en la importancia de que los establecimientos que aún no hayan formalizado su solicitud lo hagan dentro del plazo establecido. "Animamos a los que quedan a solicitar estas ayudas y a que siga poniendo el dinero el Ayuntamiento en la calle, en nuestros comercios y apoyando a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas empresas", ha señalado.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Mérida refuerza su política de apoyo al tejido económico local con una nueva inversión de 2 millones de euros, combinando el incentivo directo al consumo con ayudas dirigidas al mantenimiento de autónomos y autónomas, empresas y trabajadores de sectores estratégicos para la actividad económica de la ciudad.