Comienzan las obras en la Ex-207 entre Arroyo de la Luz y Brozas que se prolongarán durante nueve meses

Obras en la EX-207 entre Arroyo de la Luz y Brozas

CÁCERES, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las obras previstas en la carretera Ex-207 entre Arroyo de la Luz y Brozas que acaban de comenzar se desarrollarán durante los próximos nueve meses, que consistirán en trabajos de mejora de la seguridad viaria y de homogeneización de itinerarios.

Obras promovidas por la Junta de Extremadura, que han arrancado tras ser adjudicadas a la empresa Santano por un presupuesto de ejecución de 4.798.449 euros financiados con fondos europeos FEDER.

Las actuaciones se llevan a cabo entre los puntos kilométricos 5+400 y 34+800, y consisten en la mejora de los firmes, la señalización horizontal y vertical, el balizamiento y las barreras de seguridad, informa la Junta en una nota de prensa.

Estas obras entran dentro de las medidas proyectadas por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, para reformar la seguridad viaria para este año 2025, que ha aumentado un 134 por ciento respecto al pasado ejercicio.