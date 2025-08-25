Compañías de Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia o Extremadura participan en el Certamen Nacional de Teatro de Aceuchal

BADAJOZ, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las compañías teatrales amateurs Trece Gatos de Madrid, Carpe Diem de Tomelloso (Ciudad Real), Palique de Hornachos (Badajoz), +Cara de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Teatro en Construcción de Elche (Alicante) y Plétora de Plasencia (Cáceres) representarán sus obras en el marco del XXXIV Certamen Nacional de Teatro de Aceuchal 2025, que se celebra entre los días 12 y 27 de septiembre.

Este último día será el turno, fuera del certamen, de la obra 'La Caduta. Calígula' del grupo anfitrión local, Acebuche Teatro, y cuando se darán a conocer los distintos premios a los mejores montajes, interpretación masculina o femenina protagonista y de reparto o el del público entre las distintas obras, que arrancan el 12 de septiembre con Trece Gatos Teatro y 'La dama boba'.

El 13 de septiembre es el turno de Carpe Diem Teatro y 'Lady Violet', el 14 de Palique Teatro y 'La calentura', el 19 de +Cara Teatro y 'Pantone 361', el 20 de Teatro en Construcción y 'La vigilia del pincel' y el 21 de Plétora Teatro y 'A las ocho y veinte', elegidas entre las 107 de toda España que han presentados sus propuestas en esta ocasión.

El director del Área de Cultura, Deportes y Juventud de la Diputación de Badajoz, Manuel Candalija; la teniente de alcalde y concejala de Cultura de Aceuchal, María del Carmen Merchán; el presidente de Acebuche Teatro, Barto García; y el coordinador del certamen, Antonio Rodríguez, han presentado esta nueva edición, cuyas obras se pondrán en escena en la Casa de la Cultura y optan a premios y trofeos que tienen el ajo de la localidad como protagonista.

Para Candalija, el hecho de alcanzar la XXXIV edición de este certamen son "palabras mayores", al tiempo que ha puesto en valor que es de los más consolidados y reconocidos a nivel provincial, regional o nacional, muestra de lo cual es la "gran" cantidad de compañías o asociaciones que se presentan para poder participar en el mismo, tras lo que son valoradas por una comisión de selección.

Desde la Diputación de Badajoz ha agradecido que, un año más, cuenten con ellos para poder presentar un certamen de estas características y "prestigio", que tiene el apoyo de la Federación de Asociaciones de Teatro de Extremadura (Fatex) y el sello de calidad 'Escenamateur', así como que en estos años desde su nacimiento en 1988 han pasado por el mismo más de 200 grupos haciendo sus representaciones y deleitando al público asistente.

Por su parte, María del Carmen Merchán ha señalado que se trata de una nueva edición del Certamen Nacional de Teatro Amateur de Aceuchal desde 1988, en las que el ayuntamiento y la Concejalía de Cultura trabaja "codo con codo" con el grupo Acebuche Teatro para seguir dando cabida a grupos aficionados del país y promover la cultura en la localidad.

Igualmente, ha subrayado que es uno de los más consolidados e importantes en la región y que cuenta con el citado sello de calidad, además de ser una de las citas culturales destacadas en Aceuchal, y ha agradecido el trabajo y la organización de Acebuche con el patrocinio del consistorio y al público que cada año les acompaña en las representaciones, ante lo que ha invitado a acudir a las mismas.

Antonio Rodríguez y Barto García han detallado los grupos y obras protagonistas de esta edición, elegidos entre 107 propuestas frente a las más de 80 del pasado año, ante lo que García ha agradecido que hayan querido participar y ha reconocido la dificultad que ha supuesto la selección, en la que se tiene en cuenta ofrecer variedad al público de Aceuchal, que "sabe ver teatro". Todas las compañías han pasado anteriormente por el certamen, dos de ellas son ganadoras de otras ediciones, salvo la única debutante, que es +Cara Teatro y de la que destaca su "buen hacer".