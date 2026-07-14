La compraventa de viviendas en Extremadura crece en mayo un 2,6% y suma dos meses de ascensos interanuales

Archivo - Carteles de venta y alquiler de viviendas y plazas de garaje - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MÉRIDA/MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas en Extremadura ha aumentado un 2,6 por ciento en mayo respecto al mismo mes del año anterior, la mayor subida del país, frente a una bajada del 7,29 por ciento a nivel nacional, hasta sumar un total de 1.127 operaciones y encadena dos meses de crecimiento.

Si se compara con el mes anterior, el ascenso en este tipo de operaciones ha sido del 13,8 por ciento, según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Las 1.127 compraventas de viviendas suponen el tercero mejor dato de este índice en un mes de mayo en la región de la serie histórica.

De las operaciones de compraventa anotadas en mayo en Extremadura, 974 se han realizado sobre viviendas libres y 153 sobre inmuebles de protección oficial. Atendiendo a la antigüedad de los inmuebles, 151 operaciones han correspondido a viviendas nuevas y 976 han estado relacionadas con edificios usados.

En mayo se han realizado un total de 2.062 operaciones sobre viviendas. Además de las 1.127 compraventas, 568 han sido herencias, 41 donaciones y 4 permutas.

En total, durante mayo se han transmitido en Extremadura 3.350 fincas urbanas a través de 1.790 compraventas, 890 herencias, 78 donaciones, 12 permutas y 580 operaciones de otro tipo.

Igualmente, se han realizado 1.551 transmisiones sobre fincas rústicas, entre las que se han registrado 644 herencias, 633 compraventas, 44 donaciones, 20 permutas y 210 operaciones de otro tipo.

La compraventa de viviendas ha subido un 2,64 por ciento en Extremadura y un 2,17 por ciento en Andalucía mientras que ha descendido en el resto de comunidades, con Cantabria (-28,63%), Murcia (-19,09%) y Baleares (-16,78%) a la cabeza del retroceso.

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