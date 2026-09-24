Condenado en Badajoz a 72 años de prisión un hombre por agresión sexuales y corrupción contra una decena de menores

Archivo - Un mazo y unas pantallas sobre una mesa en la sala de vistas - PIXABAY - Archivo

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a un total de 72 años de prisión a un hombre por cometer varios delitos de agresiones sexuales continuadas, corrupción de menores y coacciones contra una decena de menores de 16 años.

En concreto la Audiencia, en una sentencia de conformidad, le condena por cinco delitos continuados de agresión sexual, siete delitos de corrupción de menores, cuatro delitos de agresiones sexuales y un delito de coacciones.

La sentencia señala que "el procesado se ha aprovechado de las condiciones sociales de marginalidad de las menores, de sus necesidades económicas, de su problemática familiar; las ha coaccionado y amenazado; se ha valido de las mismas haciéndolas regalos y llevándolas de viajes; también mediante la realización de recargas de terminales móviles, muchos de los cuales el procesado regalaba a las chicas".

Además de ello, si era necesario, prosigue, "el procesado se mostraba amenazante y violento, y las intimidaba con denunciarlas por diversos hechos, básicamente robos", indica en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.

El condenado tendrá que cumplir además una pena de 85 años de libertad vigilada, así como la prohibición de comunicar con las víctimas por cualquier medio por un periodo de 10 años.