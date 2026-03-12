La Consejería de Educación incrementa la ayuda por alumno para libros de texto y material escolar en el curso 2026/2027

Biblioteca - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional de la Junta de Extremadura incrementará, de cara al curso académico 2026/2027, las cuantías destinadas a financiar la dotación de libros de texto y material escolar y didáctico.

Los beneficiarios será el alumnado matriculado en enseñanzas de segundo ciclo de Infantil, Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial en centros extremeños sostenidos con fondos públicos.

Así lo recoge la orden publicada este jueves en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), que fija la cuantía de las ayudas por alumno para la adquisición de libros de texto en 130 para Educación Primaria y, 160 euros para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional Básica y Educación Especial. Esto supone un aumento respecto al curso 2025/2026, en el que las dotaciones eran de 120 y 150 euros, respectivamente.

Por otro lado, para el material escolar del alumnado prestatario del segundo ciclo de Educación Infantil, la ayuda se amplía desde los 30 euros actuales hasta los 100 euros fijados para el próximo curso, informa en nota de prensa el Gobierno regional.

Así, la consejería ha ajustado estas cuantías a las necesidades detectadas en los centros educativos. Dado que los bancos de libros cuentan con recursos "suficientes", se ha reforzado en "mayor medida" la subvención del material escolar, debido a que, por su propia naturaleza y uso, este tipo de recursos no puede reutilizarse en cursos posteriores.

Con estas ayudas, Educación avanza en la dotación "progresiva" de libros de texto y material escolar a los centros que imparten las enseñanzas mencionadas, para "garantizar" el acceso gratuito a los mismos, atendiendo así a las "necesidades del alumnado".

Asimismo, esta medida contribuye a "garantizar" el principio de igualdad de oportunidades en el ámbito educativo, "evitando que las diferencias y desventajas sociales o culturales de las que parten determinados alumnos influyan en su aprendizaje".

Además del carácter compensador de la actuación, ésta promueve el desarrollo de hábitos de cuidado y respeto hacia los recursos escolares, añade la Junta.