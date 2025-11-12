El Consejo de Participación de Cáceres eleva 29 propuestas al borrador de presupuesto municipal de 2026

CÁCERES, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Cáceres ha celebrado durante la tarde de este pasado martes su reunión final del Presupuesto Participativo, en la que se analizaron y debatieron 91 propuestas derivadas del proceso de participación ciudadana de cara a la elaboración del presupuesto municipal para el ejercicio 2026, de las cuales se han elegido un total de 29 proyectos.

En estas 29 propuestas elegidas se invertirá el millón de euros que se reserva en las cuentas anuales para proyectos presentados por las asociaciones vecinales y colectivos sociales. De todas las propuestas se ha analizado su viabilidad por los diferentes servicios del consistorio antes de elevarlas al consejo y culminar así la fase correspondiente al proceso de presupuestos participativos de 2026.

Entre las propuestas seleccionadas destacan iniciativas en materia de sostenibilidad, accesibilidad, cultura, salud y participación social, como la revisión y actualización de rutas senderistas, la divulgación de los valores patrimoniales de la Cueva de Maltravieso, la plantación de en distintas zonas de la ciudad, la instalación de paneles informativos y medidores de calidad del aire, o programas de cohesión social y salud mental.

Las 29 propuestas aprobadas son la revisión y actualización de las rutas senderistas a través del Sistema de Información Geográfica(SIG), la divulgación de los valores patrimoniales de la cueva de Maltravieso a escolares, reparación de pavimentación y rampas de acceso en la calle Guatemala, plantación de 40 árboles de sombra en Rincón de Ballesteros y plantar 104 rosales trepadores en la calle Clavel.

También se ha incluido la pavimentación de la parcela anexa a la Casa de Cultura Mejostilla-Gredos, el tratamiento de la pasarela entre Castellanos y la R-66, la colocación de cojines berlineses en la calle Ronda del Matadero, la instalación de plataforma elevadora en la sede vecinal Residencial Universidad, y la dinamización y adquisición de materiales inventariables para la festividad del Carnaval.

Los presupuestos participativos financiarán también el reverdecimiento del camino que une Montesol con el Paseo Alto, el arreglo y adecentamiento de la entrada al Parque del Príncipe por la calle José Luis Cotallo, la instalación de un parque biosaludable y bancos en la barriada de Maltravieso/Casa-Plata, así como la implantación de paneles informativos multimedia en casas de cultura y centros cívicos.

Los vecinos han pedido también la adquisición de un aseo autolimpiable para el Parque del Rodeo, que se ponga en marcha un programa de salud mental con la denominación 'Hablar salva vidas', un plan de cohesión social y cultural en los distritos de la ciudad, mejoras y señalización en las instalaciones deportivas de La Cañada, o el acondicionamiento de la plataforma de acceso al cementerio de Valdesalor.

La lista de propuestas continúa con las mejoras en la pista multideportiva de la pedanía Estación Arroyo-Malpartida, con dotación de equipamiento, la instalación de paneles medidores de calidad del aire, mejoras en las zonas verdes de la plaza de La Concepción, poner en marcha un programa de comedor social bajo el título 'No es llevar comida, es alentar vida', o realizar una feria de muestras del tejido asociativo en los diferentes distritos.

Asimismo, se ha propuesto la dotación tecnológica y material para asociaciones vecinales, la adquisición de materiales para la festividad de San Jorge y apoyo a entidades y colectivos participantes, la celebración del Día de Europa con actividades en los distritos y una fiesta central, y la reposición y mantenimiento de árboles en la calle Picadero y aledañas.

La concejala de Participación Ciudadana y Barrios, Jacobi Ceballos, ha destacado "la colaboración, el compromiso y el consenso durante el desarrollo de este proceso, cuyo objetivo común es mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad".

Ceballos ha subrayado que "gran parte de las propuestas seleccionadas son proyectos transversales que podrán unir los diferentes distritos de la ciudad para tejer redes de cohesión social, cultural y participativa, además de otras inversiones en accesibilidad, movilidad, espacios verdes y estilos de vida y salud".

Cabe recordar que el proceso del Presupuesto Participativo se inició el 29 de septiembre con las primeras reuniones del Consejo de Participación Ciudadana, un órgano que está compuesto por los vicepresidentes segundos de los consejos de distrito, representantes de los consejos sectoriales e integrantes del grupo de expertos que asesora en la toma de decisiones de dicho consejo.