Coria celebra esta semana el Mercado de las Velas y el Jueves Turístico

La localidad cacereña de Coria celebrará los días 13 y 14 de agosto el Mercado de las Velas y el Jueves Turístico, respectivamente, dos citas "especialmente" esperadas por vecinos y visitantes.

Con ellas, el Ayuntamiento de Coria continúa desarrollando su programación del 'Agosto Turístico', una propuesta pensada para poner en valor el patrimonio, la cultura y las tradiciones de la ciudad durante el mes estival por excelencia.

El Mercado de las Velas, que tendrá lugar este miércoles, transformará el Casco Histórico en un escenario "mágico" donde la luz de miles de velas envolverá las calles, plazas y monumentos de la ciudad antigua.

Así, artesanía, gastronomía, música en directo y ambientación medieval se darán cita en un entorno único y que cada año atrae a numerosos asistentes, ha informado el consistorio en nota de prensa.

La jornada comenzará a las 22,00 horas y se prolongará hasta las 02,00 horas y, durante este tiempo, los asistentes podrán disfrutar de música ambiente, con guitarra en la Plaza de La Cava; saxofón, en la Plaza de San Pedro; violín y piano, en la Plaza de la Catedral y teclado y violín, en la Plaza de España.

Además, también habrá pasacalles Pomper, con pompas de jabón gigantes; photocall Castillo y Arco en la Plaza de San Pedro, con motivo del XXX Aniversario del Jueves Turístico; atracciones ecológicas infantiles gratuitas, un taller de Pompas Gigantes en la Plaza de San Juan y exhibiciones de Vuelo de Aves Rapaces (cada dos horas según la afluencia de público) y una exposición de Cetrería en la Puerta del Perdón de la Catedral.

Por otro lado, el tradicional Jueves Turístico, que se celebrará el, 14 de agosto, volverá a ser "un punto de encuentro entre historia y el turismo". Con mercado artesanal, actividades familiares y recreaciones históricas, se busca acercar las tradiciones a todos los públicos, dinamizando además el comercio local y la hostelería.

La jornada comenzará a las 09,30 horas y se prolongará hasta las 14,00 horas. Durante toda la mañana, los asistentes podrán disfrutar de, atracciones ecológicas infantiles gratuitas en la plaza de San Juan; exhibiciones de vuelo de aves rapaces en la puerta del Perdón de la Catedral; pasacalles Pomper, con realización de pompas de jabón gigantes y caricaturas 'El Peneque', en la plaza de la Catedral.

También, habrá una batucada de la Asociación Sociedad La Amistad El Trono Sat; photocall Castillo y Arco en la Plaza de San Pedro; un desfile Solemne de los Caballeros de Fratres de Cáceres, con pases de exhibición de esgrima y combate medieval; un mini taller de esgrima medieval dirigido al público; pasacalles con el grupo de acordeonistas de Coria y Comarca y paseo en burro por el Casco Histórico.

Y, para finalizar la jornada festiva, habrá Djs en las plazas del Rollo, de San Pedro y del Norte, a partir de las 14,00 horas.