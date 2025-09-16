Coria se suma desde este jueves a una campaña de concienciación sobre el reciclaje de vidrio

CORIA (CÁCERES), 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

Ecovidrio, entidad especializada en la gestión sobre el terreno de la recogida selectiva en España, ha puesto en marcha una campaña de concienciación para fomentar el reciclaje de envases de vidrio a través del contenedor verde.

La campaña se desarrolla en 15 municipios de Extremadura, entre los que se encuentra Coria, donde arranca este jueves, 18 de septiembre, en algunas de las zonas más concurridas, como el mercadillo y la calle Encierro con la calle Parras.

La jornada consistirá en facilitar información por parte de educadores ambientales que repartirán bolsas específicas para facilitar el reciclaje de vidrio, así como facilitar información y resolver las dudas de los ciudadanos sobre lo que se debe depositar en los contenedores verdes y los beneficios ambientales del reciclaje de vidrio.

Los educadores estarán en la zona del mercadillo, de 9,00 a 11,30 horas, en la confluencia de la calle Encierro con la calle Parras, de 12,30 a 14,00 horas y, por la tarde, de 17,00 a 18,30 en la avenida Monseñor Riberi y de 19,00 a 20,00 en la confluencia de la calle Encierro con la calle Parras, avenida Extremadura, indica el ayuntamiento cauriense en nota de prensa.

Según los últimos datos disponibles de 2024, los ciudadanos de Extremadura reciclaron un total de 9.300 toneladas de envases de vidrio. Esto supone que cada habitante recicló una media de 8,9 kilos de vidrio equivalente a unos 30 envases.

En cuanto a la tasa de contenerización, Extremadura dispone de un total de 6.240 contenedores instalados, por lo que hay un contenedor por cada 173 habitantes.