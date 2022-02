La corporación de Don Benito defiende la ejecución de la consulta y niega manipulación: "Ningún político" intervino

DON BENITO (BADAJOZ), 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Don Benito (Badajoz), José Luis Quintana, ha defendido este martes el proceso de la consulta popular para la fusión de este municipio con Villanueva de la Serena, ya que ha asegurado que se ha desarrollado "sin ningún tipo de intervención" de "ningún político" sino que ha estado gestionado por funcionarios municipales y el secretario del consistorio dombenitense.

Quintana se ha expresado así durante una rueda de prensa que ha ofrecido conjuntamente, en el Salón de Plenos de la ciudad, con los portavoces de los grupos municipales que conforman la corporación, Ciudadanos, María Luisa Cifo; PP, Ángel Valadés; y PSOE, Ana Isabel Bahamonde, que han defendido la "transparencia" del proceso ante las críticas vertidas por algunos ciudadanos tras problemas que se produjeron durante el recuento de votos.

Así, el primer edil ha recordado que el pasado 14 de octubre de 2021 en un pleno municipal extraordinario se solicitó la convocatoria de la consulta popular, que fue apoyada "por unanimidad" y en la que se recogía que se debía alcanzar el "66 por ciento" de votos para el sí para iniciar el procedimiento de fusión.

De este modo, ha aclarado que en el acta de la citada consulta que está "firmada por los funcionarios" el "resultado final" es "el 66,27 por ciento", por lo que "se ha superado" el porcentaje previsto.

Además, Quintana ha pedido que no se busque "tres pies al gato" porque "toda la ejecución de la consulta" fue realizada por los funcionarios municipales y por el secretario del ayuntamiento que, ha afirmado, está a disposición de los medios y de los ciudadanos para dar "todas las explicaciones oportunas a quien lo solicite".

Por ello, ha resaltado que la ejecución de la consulta se ha hecho "sin ninguna intervención de ningún tipo" ni de los portavoces municipales, ni de él mismo, ni "de ningún político". "Yo creo a los funcionarios, yo creo en este país, yo creo en el Estado de Derecho", ha apuntillado.

Quintana también ha agradecido "la disponibilidad, la dedicación y el compromiso" de los portavoces municipales "por encima de cualquier cosa" y ha manifestado su deseo de que con estas explicaciones "este tema esté cerrado".

"NO EXISTE NINGÚN TIPO DE MANIPULACIÓN"

Por su parte, la portavoz municipal de Ciudadanos, María Luisa Cifo, ha asegurado que "no existe ningún tipo de manipulación ni de pucherazo" y ha confesado sentir "vergüenza ajena" porque se diga que han "realizado algún tipo de pucherazo".

Así, ha manifestado su apoyo al alcalde y ha defendido que los funcionarios actuaron "escrupulosamente", así como que los políticos "para nada" han tenido acceso a los votos por lo que "no se ha podido manipular absolutamente nada ni controlar nada".

Igualmente, Cifo ha alabado la "pulcritud" con que se contó el voto anticipado y ha remarcado que "todo fue controlado" por el secretario del ayuntamiento, así como que "se ha llegado al 66,27 por ciento" de votos favorables a la fusión.

"Que se ponga en tela de juicio que cualquiera de los que estamos aquí públicamente dando la cara hemos podido hacer y deshacer a nuestro antojo lo que los ciudadanos de Don Benito han manifestado en las urnas nos parece deleznable", ha lamentado.

Del mismo modo, el portavoz municipal del PP, Ángel Valadés, ha lamentado que "el trabajo de los funcionarios públicos nunca ha sido cuestionado" y ha asegurado que el día de la votación "transcurrió con normalidad".

Además, ha señalado que la página web donde se reflejaban los resultados de la consulta, que se quedó 'colgada' durante el proceso, "se fue para todos" por lo que "no había nadie que tuviese los datos" pero, ha dicho, "los votos estaban a la vista del público" y se retransmitió el recuento por televisión.

Por ello, ha hecho un "llamamiento a la cordura" y ha pedido que esto no "divida" a la gente porque "no hay nada que esconder". "Poner en duda el voto del domingo es poner en duda la Democracia", ha destacado al tiempo que ha indicado que ellos "respetan" a quienes han votado 'no' por lo que ha pedido a éstos que "respeten" a los del 'sí'.

Finalmente, la portavoz municipal del PSOE, Ana Isabel Bahamonde, ha defendido la "total transparencia" de los funcionarios que desarrollaron el proceso y ha alabado su "celo profesional". Por ello, ha pedido "respeto" para ellos.

Bahamonde ha subrayado que la participación de los funcionarios en el proceso "era la única forma de garantizar" que "todo se realizara de forma absolutamente transparente" y ha rechazado que se ponga "en tela de juicio su integridad".

Ha reiterado que "ni un solo político tuvo acceso" a los votos y ha vuelto a recordar que la "posición unánime" fue que se alcanzara el 66 por ciento de síes así como que el resultado está recogido en un acta pública.