Corte de tráfico parcial en la A-5 en sentido Madrid en Ibahernando (Cáceres) por el accidente de un camión

Camión siniestrado en la A-5. - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un carril de la autovía A-5 en sentido a Madrid permanece cortado al tráfico a la altura de Ibahernando (Cáceres) por las labores de retirada de un camión accidentado esta pasada madrugada.

El siniestro ha ocurrido a las 2,55 horas en el kilómetro 260 de la autovía, cuando un camión que circulaba en sentido Badajoz ha sufrido una salida de vía, cruzando completamente la mediana y la plataforma, invadiendo el sentido Madrid y colisionando en dicha calzada, según ha informado la Guardia Civil.

Como consecuencia, el semirremolque ha quedado interceptando la totalidad de la vía en sentido Madrid hasta las 5,10 horas, que se ha procedido a la apertura del carril izquierdo de circulación en sentido Madrid, canalizándose por él la totalidad del tráfico, tras el rescate del vehículo accidentado mediante una grúa de gran tonelaje.

El camión ha sido recolocado en el carril derecho en sentido Madrid, permaneciendo abierto el carril izquierdo. El servicio de mantenimiento de carreteras ha instalado señalización mediante conos desde el kilómetro 268 hasta el 260, punto donde se encuentra el vehículo, hasta que pueda ser retirado por completo y la autovía quede totalmente despejada.

En estos momentos han comenzado las labores para su retirada definitiva, permitiéndose la circulación en sentido Badajoz, por lo que se recomienda circular con precaución por la zona.