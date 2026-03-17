El coste laboral por trabajador sube un 2,4% en el cuarto trimestre de 2025 en Extremadura, hasta los 2.756 euros

Archivo - Un camarero limpiando una mesa - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral por trabajador ha subido un 2,4 por ciento en el cuarto trimestre de 2025 en Extremadura con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 2.756,40 euros por trabajador y mes.

Así, y según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el sector de actividad con mayor coste laboral por trabajador en el cuarto trimestre de 2025 es la Industria (3.028,78 euros), seguido por la Construcción (2.831,51 euros) y finalmente por los Servicios (2.711,38 euros).

Por su parte, el coste salarial por trabajador y mes registra un aumento del 1,5 por ciento en tasa anual en Extremadura, de tal forma que alcanza los 2.035,32 euros de media.

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