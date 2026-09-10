La creación de empresas baja un 13,4% en julio en Extremadura, hasta las 97 nuevas sociedades

Archivo - Imagen de archivo del Registro Mercantil Central - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID/ MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas ha bajado un 13,4 por ciento en julio en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta situarse en 97 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 23, un 9,5 por ciento más.

A pesar de la caída, se trata del cuarto mejor dato de constitución de empresas en un mes de julio en la región extremeña de la serie histórica, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Para la constitución de las 97 empresas creadas el pasado mes de julio se suscribieron algo más de 2,07 millones de euros, lo que supone un 63,25 por ciento menos que en el mismo mes de hace un año .

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