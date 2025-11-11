La creación de empresas sube un 11,8% internacional en septiembre en Extremadura, hasta las 95

MÉRIDA/ MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas ha subido un 11,8 por ciento en septiembre en Extremadura con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 95 sociedades mercantiles constituidas.

Además, en septiembre, las empresas disueltas en la región extremeña fueron 14, lo que supone un 17,6 por ciento menos que en este mismo mes del año anterior, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Se trata del segundo mejor dato de constitución de empresas en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

