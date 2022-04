Cs y CSIF exigen a la Junta que el contrato de ambulancias sea "transparente" y "piense" en los trabajadores y usuarios

MÉRIDA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos Extremadura y el sindicato CSIF han exigido a la Junta que el contrato de transporte sanitario terrestre en la región sea "transparente" y cuente con "consenso social", además de que "piense" en los trabajadores y usuarios.

Cs Extremadura y CSIF han mantenido una reunión este jueves en Mérida para abordar el contrato del servicio de ambulancias en la región, en la que también se ha abordado la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos y la situación de Siderúrgica Balboa.

El diputado de Cs en la Asamblea de Extremadura José María Casares ha manifestado que parece que la Junta "ha planificado todo este proceso para que no haya un concurso en marcha" hasta 2023, año en el que se celebrarán elecciones.

Casares ha realizado estas declaraciones tras dicha reunión en la que han participado el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, y el portavoz de Cs Extremadura, David Salazar, y después de que se diera a conocer que la Junta ha renunciado al concurso que tenía en marcha y que prepararía otra licitación acorde al fallo del Supremo "que daba la razón a los trabajadores por el exceso de horas realizadas".

"Creemos y sospechamos que están dando patadas hacia delante para que siga habiendo contratos de emergencia hasta esa fecha", ha dicho Casares, para de esta manera "manejar los tiempos". "La emergencia no puede ser una cosa que se alargue", ha apuntado.

Asimismo, el diputado de Cs ha recordado que su formación ha pedido "por activa y por pasiva" que hubiera en este tema un "gran consenso social" entre los trabajadores, la empresa y los grupos políticos porque se trata de uno de los contratos "más importantes" que gestiona la Administración.

Por todo ello, ha incidido en que el Grupo Parlamentario Ciudadanos ha solicitado la comparecencia del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, para que explique todo este asunto en pleno porque se trata de un contrato de "gran importancia".

Por su parte, el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román, ha pedido a la Junta que el pliego del contrato del transporte sanitario terrestre que se lleve a cabo "piense" en los trabajadores y ciudadanos y se pueda conseguir que la "calidad sea la mejor".

"No puede ser que se estén llevando a cabo subrogaciones, que se estén llevando a cabo pliegos donde siempre sean los trabajadores los que tengan que pagar el desajuste económico que hay", ha aseverado.

Así, Román ha apuntado que el sindicato está esperando la llamada del consejero de Sanidad para que en la medida de lo posible CSIF pueda hacer las aportaciones oportunas y que "como mínimo" el convenio se cumpla y no sean los trabajadores quienes lleven a cabo las pérdidas en esos contratos.

OTROS ASUNTOS

En la reunión mantenida entre Cs Extremadura y CSIF se han tratado además otros temas como la pérdida de poder adquisitivo de los empleados públicos extremeños y el posible ERTE en Siderúrgica Balboa.

Sobre el primer tema, Román se ha referido a la "deuda que se tiene adquirida" con los empleados públicos desde 2020 en relación a la subida salarial del 2 por ciento, ya que los empleados públicos de Extremadura son los "únicos" que aún no han percibido dicha subida.

"Nos decían desde Ciudadanos, ¿por qué el Ayuntamiento de Badajoz ha dado un paso, comprometiéndose con CSIF a la hora de reconocer y abonar el nivel 3 de la carrera profesional, y estamos esperando a que Guillermo Fernández Vara desbloquee lo que tiene bloqueado desde 2019?", se ha preguntado Román en relación a la carrera profesional.

"¿Si se puede en el Ayuntamiento de Badajoz por qué no se puede en la Junta de Extremadura? Esa es la pregunta que nosotros le trasladamos al presidente de la Junta de Extremadura", ha recalcado Benito Román.

Finalmente, y sobre la posibilidad de que Siderúrgica Balboa plantee un ERTE a partir de este viernes, 1 de abril, debido a la situación actual y a que no se puede sacar el material por la huelga de transportistas, Román ha apelado al Ejecutivo regional a que medie en el asunto, aspecto en el que Cs ha coincidido.

"No podemos permitir que una de las industrias principales de nuestra comunidad autónoma paralice su actividad. No podemos empobrecer aún más nuestra comunidad, de tal forma que esperamos que la Junta de Extremadura dé un paso al frente, hable con trabajadores, hable con la empresa y hable con los transportistas para que la Siderúrgica Balboa no paralice su actividad y los trabajadores no vaya a ningún tipo de ERTE", ha aseverado Román.