Cs destaca el descenso del paro en Extremadura pero alerta del incremento de la deuda y de los fijos-discontinuos

MÉRIDA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Ciudadanos (Cs) en la Asamblea María Encarnación Martín Andrada ha destacado el descenso del paro registrado en marzo en Extremadura, aunque ha alertado del incremento de los fijos-discontinuos en la región en el último año, así como también de la deuda que acumula la misma.

"Nos alegramos por las personas que salen de la cola del hambre, las colas de las filas del paro. No es para tirar cohete pero lo celebramos y es bueno para Ciudadanos", ha espetado Martín, quien ha reconocido que las contrataciones de Semana Santa han sido el "carro" que ha "tirado" del descenso del paro en Extremadura.

En este punto, ha considerado que la "solución" tanto al paro como al aumento de la deuda "no son medidas de izquierda" sino "medidas liberales, nuevas, regeneradoras, que generen empleo"; y ha defendido que la generación de empleo no puede basarse "solamente" en la contratación en el sector Servicios, sino que hay que seguir "luchando" por generar trabajo en otros ámbitos, como el industrial.

"Estamos cansados de siempre el mismo discurso del bipartidismo cuando vemos que los datos tanto de uno y otro lo único que arrastran al lastre es la comunidad autónoma extremeña", ha espetado.

Así, en rueda de prensa este martes en la Asamblea, la diputada de Ciudadanos ha tachado de "positivo" el descenso del paro en marzo en Extremadura, aunque ha criticado el dato de los fijos-discontinuos que "tanto maquilla la izquierda", y que se ha "duplicado" desde el último año en Extremadura.

"El Gobierno de Extremadura y el de España maquilla los datos, porque hasta la Airef advirtió en marzo que los datos oficiales cada vez es menos representativo, no incluyen algunos trabajadores que están a tiempo parcial, que quieren trabajar más horas y no pueden, o por supuesto los desocupados no inscritos en el paro pero que también desean trabajar y que son los llamados desanimados", ha dicho.

Además, ha reconocido que a su partido le "preocupa muchísimo" el incremento de la deuda en Extremadura, que alcanza ya los 5.137 millones de euros en 2022, según ha afirmado, y ha considerado que la "solución" tanto al paro como a este aumento de la deuda "no son medidas de izquierda" sino "medidas liberales, nuevas, regeneradoras, que generen empleo".