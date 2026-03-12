CSIF afirma que el concurso de méritos para médicos especialistas en Extremadura es un "brindis al sol"

MÉRIDA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Extremadura ha afirmado este jueves que el concurso de méritos para médicos especializados anunciado este pasado miércoles por la consejera extremeña de Salud, Sara García Espada, es un "brindis al sol" y que genera "falsas expectativas inmediatas".

A través de un comunicado, el sindicato ha criticado que este anuncio haya sido "para una sola categoría, sin tener en cuenta las demás categorías del SES, y sin amparo de una ley". Además, ha considerado que la consejera García Espada es una "interlocutora no válida" por su "falta de respeto" a la negociación colectiva.

En concreto, CSIF ha asegurado que lo anunciado este pasado miércoles por García Espada se podrá poner en marcha cuando la ley del nuevo Estatuto Marco entre en vigor, puesto que dicha estatuto ya contempla este tipo de concursos, previa negociación en la mesa general y sectorial correspondiente. Además, se podrá hacer para todas las categorías, ha apuntado.

De esta forma, CSIF ha considerado que el anuncio de la titular de Sanidad es un "brindis al sol" y "una falta de respeto" a la negociación colectiva y a los profesionales, puesto que genera "falsas expectativas inmediatas".