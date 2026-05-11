CSIF inicia una recogida de firmas para exigir la equiparación salarial de la Administración General de la Junta

Concentración en el Complejo Tercer Milenio - CSIF

MÉRIDA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar al nuevo Gobierno regional la equiparación salarial de todos los empleados públicos de la Administración General de la Junta de Extremadura.

El sindicato recuerda que el sector de Administración General es el "motor" de la administración regional, ya que atiende a toda la ciudadanía ya sea en tareas administrativas (subvenciones, becas, OAC, licencias o registros), en la atención directa como en los centros de 24 horas o las escuelas infantiles o cuidando del entorno, como carreteras, montes.

En nota de prensa, CSIF apunta que el acuerdo alcanzado para la constitución del nuevo gobierno extremeño "vuelve a olvidarse de los trabajadores de la Administración General", y los deja "fuera de una equiparación salarial prometida a otros colectivos", por lo que CSIF reafirma que "tal y como lleva haciendo desde hace tiempo, seguirá con las actuaciones necesarias para la consecución de este objetivo".

Así, y como sindicato más representativo en la Junta de Extremadura, CSIF considera que tras las peticiones hechas en mesas de negociación y las concentraciones a las puertas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, cree que "es el momento de que todos los empleados públicos de la Junta de Extremadura se unan a estas peticiones", por lo que ha lanzado este lunes una campaña de recogida de firmas que "seguirá respaldada con nuevas concentraciones si no se convoca de forma urgente la Mesa de Negociación", concluye.