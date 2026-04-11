Cuatro comarcas extremeñas estarán este sábado en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Avisos para el 11 de abril - AEMET

MÉRIDA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las comarcas Sur de Badajoz, Siberia Extremeña, Barros y Serena y Villuercas y Montánchez estarán este sábado, 11 de abril, en aviso amarillo por lluvias y tormentas.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias podrán dejar hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora, y serán dispersas, mientras que las tormentas pueden ir acompañadas de granizo y de rachas fuertes o muy fuertes de viento.

Ante esta previsión, el aviso amarillo por lluvias y tormentas se activará a las 15,00 horas de este sábado, y permanecerá vigente hasta las 22,00 horas.