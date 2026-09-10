El curso escolar arranca con normalidad en Extremadura excepto en Zahínos, donde no ha podido comenzar por obras

Inicio del curso escolar, en una imagen de archivo - Álex Zea - Europa Press

MÉRIDA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2026/27 ha arrancado este jueves, 10 de septiembre, con normalidad en toda Extremadura, excepto en la localidad pacense de Zahínos, donde las clases no han podido comenzar debido a las obras que eficiencia energética que se están desarrollando en el colegio.

Según señalan fuentes de la Consejería de Educación a Europa Press, la empresa adjudicataria no ha finalizado las actuaciones en los plazos previstos, por lo que este retraso en las obras ha provocado que las clases no hayan podido comenzar este jueves, sino que está previsto que se inicien el próximo lunes, 14 de septiembre.

Así, destacan que el alcalde de Zahínos está "haciendo todo lo posible" para que las clases comiencen el lunes facilitando medios desde del consistorio como la limpieza.

Ante esta situación, la Consejería de Educación ha pedido disculpas a las familias de los alumnos de Zahínos por el "malestar" que haya podido generar esta situación, aunque apunta que el Ayuntamiento de Zahínos "realiza continuamente importantes labores de mantenimiento y mejoras en el centro como la climatización, cambio de ventanas además de otras necesidades que le comunican desde el mismo".

Respecto a la situación del transporte escolar, desde la Consejería de Educación reafirman que "los autobuses están en la calle haciendo sus rutas y los alumnos no están en las paradas".

En cualquier caso, desde la Junta de Extremadura están en contacto directos con centros educativos, delegaciones provinciales de Educación, inspectores y familias para conocer todo lo que pueda suceder en este día de arranque del curso.

Cabe recordar que el curso escolar 2026/2027 ha arrancado este lunes con 164.624 alumnos matriculados, que suponen 1.878 menos que el anterior, y con 16.667 docentes en la plantilla funcional, que se verá incrementada a lo largo de septiembre con la entrada en funcionamiento de los nuevos ciclos de FP, certificados de profesionales y otras áreas.

La principal novedad de este nuevo curso es la reducción a 22 alumnos en 1º de Primaria, misma cifra que continuará en segundo ciclo de Educación Infantil, mientras que en el resto de Primaria, de 2º a 6º, se mantienen los 25, y los 30 en Secundaria y Bachillerato.