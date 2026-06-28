David Trueba, en la clausura Siberiana: "Si vaciamos las entrañas de la tierra, ésta no nos va a sujetar igual"

La escritora Pilar Galán (izda) y el cineasta y escritor David Trueba (dcha) clausuran la séptima edición del Festival de Literatura y Naturaleza Siberiana, a 27 de junio de 2026. - FESTIVAL SIBERIANA

TAMUREJO (BADAJOZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Festival de Literatura y Naturaleza Siberiana cerró anoche en Tamurejo su séptima edición con una conversación con el cineasta y escritor David Trueba y la escritora extremeña Pilar Galán salpicada de anécdotas personales, referencias literaturas y reflexiones sobre el presente.

Una de las ideas que dejó la conversación la trasladó David Trueba: "Si vaciamos las entrañas de la tierra, ésta no nos va a sujetar igual". Para explicarla, el cineasta recurrió al ejemplo de las reformas de una vivienda: no se construye igual una casa para vivir en ella que otra destinada únicamente a venderse. Del mismo modo, defendió que la sociedad debería esforzarse por cuidar y transformar el mundo pensando en permanecer en él, y no simplemente en legarlo sin responsabilidad a quienes vengan después.

"El mundo hay que reformarlo para quedarse a vivir, no para vendérselo a otro", aseguró.

En cuanto al resto de la jornada, esta comenzó con la presentación del nuevo número de la revista Suroeste, a cargo de Antonio Sáez, y continuó con una conversación poética entre Sandra Benito, Carlos García Mera y Carmen Hernández Zurbano, quienes compartieron y comentaron algunos de los versos de los poemarios 'Jardín cerrado' y 'El baile de la naranja', escritos por los dos últimos autores. Durante el encuentro, García Mera resumió una de las ideas que sobrevolaron la jornada al afirmar que la poesía (la literatura) "no va a salvar del colapso climático, pero sí va a llevar a prestar más atención a lo que ocurre".

Por la tarde, la escritora portuguesa Joana Bértholo reflexionó sobre su novela 'Ecología' y planteó una mirada que cuestiona la separación entre el ser humano y el entorno natural. "Todo es naturaleza, nosotros somos naturaleza; todo lo que está pasando es naturaleza", argumentó durante la conversación, advirtiendo de que es cuando se concibe la naturaleza como algo ajeno cuando aparecen las jerarquías que permiten dañarla.

Por su parte, el poeta Gonzalo Escarpa puso la nota más performativa de la jornada, con un recital en el que alternó humor, emoción y compromiso antes del encuentro de clausura con David Trueba.

Con estas conversaciones, Siberiana cerró una edición marcada por la reflexión compartida sobre el mundo rural, el cambio climático, la creación literaria y la responsabilidad colectiva hacia el territorio.

"Las intervenciones de Marta del Riego, Rafael Navarro de Castro, Joana Bértholo, Sandra Benito, Carlos García Mera, Carmen Hernández Zurbano, Gonzalo Escarpa y David Trueba fueron tejiendo un mismo relato: el de una literatura que, sin ofrecer soluciones inmediatas, invita a mirar con mayor atención el paisaje, el tiempo que vivimos y el lugar que ocupamos en él", ha concluido la organización del festival en un comunicado.