El debate sobre la situación del ferrocarril llega al Ayuntamiento de Cáceres y la oposición tumba una moción del PP

Unanimidad para impulsar el despliegue de fibra óptica en el casco antiguo y para mejorar la gestión de residuos plásticos

La situación del ferrocarril en Extremadura ha centrado el debate del Pleno ordinario del mes de octubre en el Ayuntamiento de Cáceres, en el que los grupos de la oposición (PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú) han votado en contra de un moción, presentada por el PP, en la que se pedía al Gobierno de España que cumpla con los compromisos adquiridos por el anterior gobierno en materia de infraestructuras ferroviarias.

En el texto se solicitaba que, en el año 2019, entrara en servicio un tren de altas prestaciones (electrificado en 2020) que circule por la línea del AVE y conecte las ciudades de Plasencia, Cáceres, Mérida y Badajoz.

La oposición ha calificado al equipo de Gobierno de "oportunista" al presentar esta moción, de manera que el PP se ha quedado solo en esta propuesta en la que también conminaban al Ejecutivo de Pedro Sánchez a cumplir con lo establecido en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) del Ministerio de Fomento, de tal manera que se contraten los estudios, proyectos y obras pendientes para que en el año 2024 esté finalizada y en servicio la totalidad de la línea AVE Madrid-Extremadura-frontera portuguesa.

El portavoz del Gobierno cacereño, Rafael Mateos, ha justificado la propuesta porque, según ha dicho, en los últimos meses con el cambio de Gobierno, ha habido un giro en los proyectos del tren para Extremadura, con un "silencio cómplice" del Ejecutivo extremeño, y ha calificado la situación de "vergonzosa", al tiempo que acusa a Adif de "estar rompiendo los compromisos con la ciudad".

Asimismo, la moción pedía que se contraten los estudios, proyectos y obras necesarias para que la línea Mérida-Puertollano en el año 2024 se encuentre "totalmente electrificada y pueda compatibilizar una explotación mixta pasajeros y mercancías". Por este punto, el portavoz del PSOE, Luis Salaya, ha calificado la propuesta del PP de "monagada" porque defiende intereses de la provincia de Badajoz.

"Mienten en la moción y otros puntos están obsoletos", ha aseverado Salaya, quien ha criticado al gobierno anterior por dejar caducar los estudios medioambientales de estos proyectos, y "ahora el PP viene a reclamarlos cuando saben que es imposible cumplir con esas fechas", ha dicho. "Hay que dejar de engañar a los ciudadanos y no dar fechas manipuladas y falsas", ha concluido Salaya.

El portavoz de Ciudadanos (Cs), Cayetano Polo, ha calificado de "indignante" que el PP traiga al Pleno esta moción para "meterle el dedo en el ojo" al Gobierno de Pedro Sánchez, cuando los problemas del tren en Extremadura comenzaron mucho antes con otros gobiernos de diferentes colores como los de Felipe González, José María Aznar, Rodríguez Zapatero o Mariano Rajoy, porque "ninguno hizo nada para arreglarlo".

"Los extremeños estamos cansados de políticos que vienen a prometernos cosas que no cumplen, ya que el tren es un problema de dinero y no se soluciona con manifestaciones de políticos en Madrid, porque las manifestaciones las hacen los ciudadanos y no los políticos", ha sentenciado Polo que ha pedido que se retire la moción, ya que uno de los puntos que se pedían, que era convocar el Pacto por el Ferrocarril, ya ha sido convocado para el próximo lunes.

Desde Cáceres Tú, el concejal Ildefonso Calvo ha asegurado que el AVE es una infraestructura "absolutamente ruinosa" y ha calificado de "despilfarro de dinero público" la inversión en este ferrocarril, por lo que ha pedido que se invierta en un tren convencional acorde con el siglo XXI. "Extremadura necesita un tren digno y que funcione", ha concluido.

"Seguiremos reivindicando un tren digno para la ciudad de Cáceres aunque nos quedemos solos", ha sentenciado la alcaldesa tras la votación de la moción, que solo ha logrado los apoyos de los once concejales del PP y ha sido rechazada con los votos de PSOE, Ciudadanos y Cáceres Tú.

FIBRA ÓPTICA Y RESIDUOS PLÁSTICOS

Por otra parte, la sesión plenaria ha dado luz verde a la moción presentada por el PSOE para que se pongan en marcha "todas las actuaciones necesarias" con las empresas distribuidoras de fibra óptica para su instalación en la Ciudad Monumental y su entorno de forma "inminente". El portavoz del Gobierno, Rafael Mateos, ha explicado que comparten esta necesidad pero la escasa demanda por parte de los vecinos, la mayoría de edades avanzadas, y las restricciones a la hora de tirar cables por las fachadas, dificultan la llegada de esta tecnología.

No obstante, la propuesta ha recibido el apoyo unánime y Mateos ha anunciado que se está trabajando con las operadoras en la posibilidad de realizar un proyecto piloto con pequeñas antenas que permita el despliegue de fibra óptica en el casco antiguo, pero esta actuación necesitaría una modificación de la Ley del Patrimonio a nivel regional.

Por unanimidad también ha salido adelante la moción presentada por Ciudadanos en la que se pide que el consistorio ponga en marcha medidas para mejorar la gestión y la reducción de los residuos plásticos. Así, se propone estudiar la eficacia en la recogida de residuos del contenedor amarillo o realizar campañas sobre la separación de residuos destinadas al público en general y a los servicios de hostelería y comercio, en particular, con el objetivo de disminuir el uso de estos envases.

También ha salido adelante, con los votos a favor del PP, la abstención de Ciudadanos y el voto en contra de PSOE y Cáceres Tú, una moción en la que se reivindican los valores democráticos de la Transición Española como "símbolo" de convivencia. La propuesta apoya la aplicación del artículo 155 de la Constitución Española "de manera firme" para "frenar el desafío independentista catalán".

OTROS ASUNTOS

Otro de los asuntos que se ha aprobado es la modificación de los estatutos del Consorcio Gran Teatro. En este punto, el portavoz de Ciudadanos (Cs), Cayetano Polo, ha pedido que su grupo tenga representación en este órgano en el que, debido a un acuerdo a principios de legislatura, no está representado.

El acuerdo al que se llegó es que Cáceres Tú formara parte de este consorcio mientras que la formación naranja lo hacía del Consorcio Cáceres Ciudad Histórica. Meses más tarde se modificaron los estatutos de éste ultimo y también pudo estar representada la formación auspiciada por Podemos, por lo que ahora Ciudadanos solicita que ellos también puedan entrar en el del Gran Teatro como contraprestación, lo cual no ha sido admitido.

El Pleno ha aprobado también las fiestas locales en la ciudad para 2019 que se han estipulado el martes 23 de abril, festividad de San Jorge, y el viernes 31 de mayo, coincidiendo con las Ferias de San Fernando.

También ha salido adelante por unanimidad la concesión de la Medalla de la ciudad de Cáceres a la Banda Municipal de Música, galardón que se le entregará en una gala a finales de noviembre, coincidiendo con la fecha de la declaración de ciudad Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Además, la corporación cacereña ha acordado adherirse a la red internacional 'Cities for life' como ciudad por la vida y contra la pena de muerte y se compromete a impulsar actos para dar cumplimiento a esta adhesión.