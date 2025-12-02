Declarada Bien de Interés Cultural la Gasolinera del Tiro de Pichón o de Cepansa, en Mérida

Archivo - Antigua gasolinera de Cepansa en Mérida - FONDENEX - Archivo

MÉRIDA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se declara Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, la Gasolinera del Tiro de Pichón o de Cepansa, en Mérida, ya que constituye un destacado ejemplo de arquitectura industrial de gran valor.

Fue la primera gasolinera que se construyó en la capital autonómica, obra del arquitecto pacense Luis Morcillo Villar, y comenzó a funcionar en 1953 para dar respuesta a las necesidades del 'Plan Badajoz', ha destacado la portavoz de la Junta, Elena Manzano.

Su ubicación estratégica, en el cruce de las carreteras Nacional V y Nacional 630, justificó su diseño arquitectónico destacado. Este edificio -único de este tipo que se conserva en Extremadura- es testimonio de una época en la que estas construcciones, dada su importancia y rareza, podían alcanzar un aspecto monumental.

"En este caso, su excepcionalidad es notable incluso a nivel estatal por su escasez", ha precisado la Junta de Extremadura.

