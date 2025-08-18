Desactivado el nivel 1 en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro

Archivo - Camión del Infoex en una imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en los incendios de Llerena y Burguillos del Cerro.

El Infoex ha desactivado este nivel a las 09,30 horas de este lunes, día 18, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

Cabe señalar que el nivel 1 permanecía activado en el incendio de Llerena desde el pasado 14 de agosto y en el de Burguillos del Cerro desde el pasado 15 de agosto.