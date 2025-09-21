Desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal de Talayuela

Archivo - Helicóptero del Infoex. Imagen de archivo - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Plan de Lucha contra Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) ha desactivado el nivel 1 de peligrosidad en el incendio forestal localizado este domingo en la localidad cacereña de Talayuela.

Así lo ha confirmado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural en un mensaje publicado a través de sus redes sociales, en el cual ha asegurado que la situación no representa peligro para las personas y bienes.

Cabe recordar que dicho nivel 1 ha sido activado en la tarde de este domingo, dada la proximidad del fuego a viviendas aisladas de la zona.