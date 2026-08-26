Detenidas cuatro mujeres por robos de joyas y dinero en domicilios donde trabajaban en Don Benito/Villanueva

MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría Local de Don Benito-Villanueva de la Serena han detenido a cuatro mujeres como presuntas responsables de varios delitos de hurto y un delito leve de hurto en domicilios donde trabajaban.

La investigación se inició a principios del pasado mes de mayo tras detectar una serie de denuncias continuadas y repetidas en el modus operandi, donde las víctimas manifestaban que les habían sustraído joyas y dinero en efectivo de sus hogares.

De la investigación se hizo cargo el grupo de Policía Judicial de Don Benito-Villanueva de la Serena, comprobando estos que existía un patrón común en todos los casos, ya que las víctimas eran mujeres que vivían solas y superaban los 80 años de edad, lo que aumentaba su situación de vulnerabilidad, señala en nota de prensa la Policía Nacional.

Tras ampliar las denuncias para centrar la autoría de los hechos, los agentes realizaron inspecciones "exhaustivas" en establecimientos de compraventa de oro de la zona, logrando identificar a las presuntas responsables que habían vendido las joyas sustraídas, recuperando además algunos de los efectos sustraídos.

Los investigadores constataron que dos de las investigadas tenían numerosos antecedentes por hechos similares, y que en los últimos dos años habían acumulado ventas de joyas en establecimientos autorizados por valor de entre 12.000 y 35.000 euros.

Las detenciones de las cuatro implicadas, con edades comprendidas entre los 54 y 59 años, se han producido en los meses de junio y agosto del presente año. Ha sido tramitado el correspondiente atestado policial y han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente.