Detenidos los responsables de un hurto continuado en una empresa en Don Benito por valor de 80.000 euros

MÉRIDA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de Don Benito-Villanueva de la Serena han detenido entre los días 24 y 26 de enero a tres hombres por su presunta autoría de un delito continuado de hurto y a un cuarto hombre como presunto responsable de un delito de receptación.

La investigación comenzó con la denuncia que interpuso la víctima y propietaria de un almacén de comestibles y bebidas situado en el polígono 'San Isidro' de Don Benito en la que narraba cómo le habían desaparecido 150 palés de productos comerciales, valorando los mismos en unos 80.000 euros.

La sustracción podría haber ocurrido entre los meses de octubre y diciembre del año 2025 y la propietaria sospechaba de que los autores podrían ser trabajadores de la propia empresa, ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

El grupo de policía judicial de Don Benito se hizo cargo del resto de investigaciones, quien, tras la realización de numerosas gestiones, como la toma de declaración nuevamente de la víctima, trabajadores de la empresa y la visualización de imágenes de videograbación de la zona, corroboraron las sospechas de la propietaria del negocio y centraron todos las sospechas en tres empleados.

Los investigadores determinaron el "modus operandi" utilizado por los responsables, que trataban de sacar los productos del almacén aprovechando la confianza depositada en los mismos para, posteriormente, a través de contactos con empresarios de la zona, venderlos a unos precios muy por debajo del de mercado, llegando a localizar a uno de estos compradores situado en el polígono 'Las Cumbres' de Don Benito.

Posteriormente, ya con toda la información necesaria, los agentes localizaron entre los días 24 y 26 del pasado mes de enero, a los cuatro investigados, deteniendo de los tres empleados por un presunto delito de hurto y al responsable de uno de los establecimientos, por comprar los efectos sustraídos, por un presunto delito de receptación.

Los detenidos son cuatro varones de entre 33 y 39 años de edad, quienes tras la instrucción del pertinente atestado policial fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.