La DGT prevé 99.000 desplazamientos en Extremadura durante el puente Constitución

Archivo - Varios vehículos en una autovía. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

BADAJOZ, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Tráfico prevé 99.000 desplazamientos por carretera en Extremadura durante el puente de la Constitución-Inmaculada, que comienza este viernes 5 de diciembre a las 15:00 horas y finalizará a medianoche del lunes 8.

Del total estimado, 59.400 movimientos se producirán en la provincia de Badajoz y 39.600 en la de Cáceres, en unos días tradicionalmente marcados por viajes de ocio, turismo y visitas familiares.

Para dar cobertura a esta operación y hacer que todos los desplazamientos previstos sean seguros, Tráfico ha establecido una serie de medidas de regulación, ordenación y vigilancia del tráfico para las que cuenta con la "máxima disponibilidad", tanto de sus medios humanos como de sus medios técnicos para controlar el respeto a las normas de tráfico.

Además, con el fin de favorecer la circulación en las zonas más conflictivas, se instalarán carriles reversibles y adicionales mediante señalización, balizamiento y conos en las horas de mayor afluencia circulatoria y se establecerán itinerarios alternativos, según indica en nota de prensa la Delegación del Gobierno.

PREVISIONES DE CIRCULACIÓN Y OBRAS EN EJECUCIÓN

Así y sobre las previsiones de circulación en la provincia de Badajoz, los días y horas de mayor intensidad en la A-5, A-66 y N-430 serán el viernes 5 de 15,00 a 00,00; el sábado 6 de 8,00 a 14,00 y el lunes 8 de 10,00 a 00,00.

Sobre la provincia pacense, cabe recordar las obras en fase de ejecución en la N-432 Badajoz - Los Montitos (PK 1,0-1,69); en la N-432 Los Montitos - Zafra (PK 1,69-11,0); y en N-502 Castilblanco (PK 205,0-206,0), en los tres casos con circulación alterna. No se prevén puntos conflictos.

Por su parte, en la provincia de Cáceres los días y horas de mayor intensidad en la A-5, A-66 y EX-A1 son el viernes 5 de 15,00 a 22,00; sábado 6 de 11,00 a 20,00; domingo 7 de 11,00 a 20,00 y lunes 8 de 15,00 a 22,00. Se contempla un punto conflictivo previsto en la A-5, Navalmoral de la Mata (PK 174, sentido Madrid) con posibles retenciones en retorno.

En cuanto a obras en fase de ejecución en esta provincia, cabe recordar en la A-66 Cáceres (PK 556,5-554,5) con calzada sentido Serín cortada; en la A-66 Cáceres (PK 550,9-551,6) con el ramal de salida sentido Sevilla cortado; y en la N-110 Cabezuela del Valle (PK 370,5-373,0) por trabajos en la vía.