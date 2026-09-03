El Día del Jamón de Monesterio espera más de 10.000 visitantes en una jornada ininterrumpida de degustaciones populares

El Día del Jamón de Monesterio espera superar los 10.000 visitantes en una jornada ininterrumpida de degustaciones populares. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad pacense de Monesterio celebrará el próximo sábado, 12 de septiembre, la XXXV edición del Día del Jamón, una cita declarada Fiesta de Interés Turístico Regional que volverá a convertir al municipio en uno de los principales referentes gastronómicos de la región de la mano de su producto estrella, el jamón ibérico de bellota.

El evento se desarrollará en una superficie superior a los 20.000 metros cuadrados que engloban el recinto de la piscina municipal, el parque del Tejar y sus respectivas zonas ajardinadas en una jornada ininterrumpida de degustaciones populares en la que, gracias al esfuerzo de los industriales locales adscritos a la marca de calidad 'Jamón de Monesterio', se prevé la comercialización de más de una tonelada de producto ibérico de bellota.

A efectos prácticos, se ha estipulado un precio para el público de 8 euros por ración en una feria que contará con 15 cortadores de jamón y en la que las seis industrias ligadas a la citada marca de calidad acudirán unidas en un stand, todo ello dirigido a promocionar el producto y a quienes lo hacen posible poniéndolos en valor.

La alcaldesa de la localidad, Loli Vargas, junto al diputado provincial Manuel Gómez y el representante de las industrias cárnicas de la localidad y de la marca 'Jamón de Monesterio', José Antonio Garrote, han presentado este día centrado en el jamón ibérico de bellota, que volverá a ser el protagonista de una celebración en la que se espera la llegada de más de 10.000 visitantes procedentes de distintos puntos de Extremadura y de otras comunidades autónomas.

Además de las degustaciones populares a partir de las 10,00 horas, la celebración se acompaña de un amplio programa de actividades desarrollado durante los últimos meses y que ha combinado gastronomía, deporte, cultura y formación, como la XVII Ruta Cicloturista Jamón de Monesterio, el V Festival Jamón & Blues, el Torneo de Baloncesto 4x4, el XXVI Concurso de Cortadores de Jamón y el XXIV Curso de Corte de Jamón.

En este punto, Loli Vargas se ha referido a la recuperación del tradicional reparto de bocadillos en la travesía, suspendido en su momento con la entrada en servicio de la A-66 y que se ha desarrollado el pasado 28 de agosto en la travesía de la N-630, ante lo que ha explicado que se ha seguido trabajando en la promoción de este producto y que esta vía ha supuesto una "gran oportunidad" porque quien pasa por Monesterio para a desayunar, comer o comprar productos. Así, y tras 20 años han retomado este reparto con un total de 2.000 bocadillos que se acabaron en dos horas y media.

De igual modo, ha puesto el acento en que el Día del Jamón es una de las citas más importantes de Monesterio y en que está reconocida como Fiesta de Interés Turístico Regional aunque "es mucho más que una fiesta", al ser una celebración que forma parte de la identidad del territorio en torno a un producto unido al municipio como el jamón ibérico.

"El jamón es nuestra seña de identidad, es una de las razones por las que se nos conoce tanto dentro como fuera de Extremadura y, también podemos decirlo, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras a nivel nacional", ha señalado, junto con que es tradición, cultura y gastronomía, pero también empleo, industria, economía y futuro, además de estar ayudando a fijar población.

Un evento que, como ha apostillado, ha ido creciendo tanto en número de participantes y visitantes como en el de actividades que se realizan en torno a la marca 'Jamón de Monesterio', ya sea en la época estival como desde enero con su presencia en la Feria Internacional de Turismo.

Por su parte, Manuel Gómez ha destacado que el Día del Jamón se ha consolidado como una herramienta de promoción del producto y de dinamización económica y turística del municipio, y que la programación ha permitido, además, vincular este producto con otros ámbitos como el deporte, la música y la formación profesional, reforzando la proyección de Monesterio y de su industria cárnica.

De igual modo, ha mostrado el apoyo de la institución a esta fiesta que cumple "muchos" de los objetivos que se marcan desde la misma, como generar actividad económica, crear riqueza, apoyar a nuestros sectores productivos, fomentar el turismo en los municipios y contribuir a que nuestros pueblos sigan teniendo oportunidades.