La Diputación de Badajoz amenaza con retirar su apoyo al premio Dulce Chacón si mantiene el cambio en las bases

MÉRIDA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha anunciado que la institución provincial retirará su apoyo al Premio Dulce Chacón de Narrativa Española si el Ayuntamiento de Zafra, como entidad convocante, mantiene su idea de modificar las bases del mismo, que supone "la retirada del respaldo al certamen de la familia de la escritora".

Así lo ha indicado Gallardo este jueves en Mérida, en declaraciones a los medios de comunicación, después de que esta misma semana haya mantenido una reunión con el primer edil de Zafra, Juan Carlos Fernández, del PP que le manifestó su intención de hacer efectiva la modificación de las bases.

Al respecto, la Diputación de Badajoz recuerda que es uno de los principales patrocinadores del certamen, con una aportación anual de 5.000 euros.

"No vamos a mantenernos ni un solo día en un premio donde se atacan claramente los principios más elementales", ha señalado Gallardo, al tiempo que ha añadido que se trata de un "desprecio del Ayuntamiento a los principios básicos del premio de solidaridad, dignidad y justicia y que han estado unidos a Dulce Chacón en su vida y en el legado que nos ha dejado".

Miguel Ángel Gallardo ha recordado que la Diputación de Badajoz ya ha mostrado a la familia de Dulce "la firme decisión de acompañarle en aquello que hagan". De esta forma, si el premio "pierde el nombre de Dulce Chacón habrá perdido, para la Diputación, el prestigio, los principios y el carácter nacional".

"La familia ha mantenido contacto con nosotros y la preocupación que tienen y la firme convicción de que si las bases no se cambian no mantendrán la figura del premio", ha apuntado el presidente. Además, ha criticado que la edición de este año no recoja el voto popular, al tiempo que ha alertado del "sesgo político" que, en su opinión, se le está dando.

De esta forma, ha acusado al Partido Popular en Zafra, de "manosear" un premio nacional con prestigio "con el objetivo de politizarlo", al mismo tiempo que "está despreciando la cultura". A su juicio, los alcaldes no están "para hacer bases", sino para "consensuar y ensanchar los premios que se van celebrando", algo que no es posible "cuando se atacan los principios elementales de un premio nacional", ha valorado.

Gallardo ha recordado asimismo que la familia de la autora ha recabado 300 firmas contra del cambio actual de las bases de escritores, periodistas y personas relevantes del mundo de la literatura.

Por este motivo, ha reclamado al equipo de gobierno local del PP que "recapacite y cambie" para que este premio nacional no se quede en un galardón "de carácter local".

En todo caso, ha reiterado que la Diputación de Badajoz "acompañará" a la familia de Dulce Chacón en el proyecto que pudieran emprender en un futuro, recoge la diputación en una nota de prensa, en la que subraya que "los valores de "dignidad, justicia y solidaridad son valores universales, no partidarios, y no pueden ser sustituidos con criterios ideológicos".

Además, la presencia en las bases de esos criterios es también "parte del tributo" a la autora porque, junto a "la enorme calidad literaria de su obra, fueron consustanciales a su manera de entender la literatura y la vida". Por tanto, "cualquier cambio en las bases que no cuente con el apoyo expreso de la familia o que suponga una merma para el legado de Dulce "no lo podemos compartir".