La Diputación de Badajoz aprueba el reglamento del Consejo General de la Reserva de la Biosfera de La Siberia

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado en su sesión de este lunes, día 30, correspondiente al mes de junio, el reglamento interno de funcionamiento del Consejo General de la Reserva de la Biosfera de La Siberia, con los votos a favor del PSOE y en contra del PP.

En concreto, el vicepresidente primero y portavoz del Partido Socialista, Juan María Delfa, ha sido el encargado de detallar su contenido, para lo que ha explicado que lo que se trae a aprobación, en el área de urgencia, es dicha propuesta de reglamento interno de funcionamiento con lo que se certifica el acuerdo adoptado en la sesión celebrada por el Consejo General de la Reserva de la Biosfera el pasado día 20.

Dicho consejo se articula como un órgano transitorio para la constitución de la Fundación Reserva de la Biosfera de La Siberia para poder acceder a fondos europeos, tras lo que ha hecho hincapié en que tendría que haberse aprobado "sin fisuras" y con el "objetivo común de desarrollo" de una comarca que "quizás" sea la más afectada por la despoblación en la provincia, pero que el pasado día 20 "se trató de politizar este consejo" por parte de la Junta de Extremadura, a través del director general de Sostenibilidad, Germán Puebla, con el fin, entiende, de retrasar esta aprobación.

"Entre otras cosas", ha recalcado, porque cuando Puebla pide crear otra comisión "para retrasar más esta aprobación" alega que no ha tenido tiempo de ver la documentación, cuando este reglamento "es exactamente el mismo" que el orgánico del citado consejo aprobado el 21 de diciembre de 2021, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 14 de febrero de 2022, a tenor de lo cual ha incidido en que deberían ir "todos de la mano" a este respecto.

A continuación, el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, ha resaltado la importancia del proyecto para la provincia, la diputación, la Junta y para los ayuntamientos de la comarca que se han querido adherir, que los técnicos deben examinar la documentación, al tratarse de un proyecto de importancia para la comarca y la región, y que hay que entender que la promoción que ha hecho "ahora mismo" la institución provincial del proyecto "no significa que tenga que haber sumisión por parte de otras administraciones".

"Este reglamento no es el mismo que tenemos aprobado, porque si fuese el mismo no tendríamos que aprobarlo", ha continuado Barrios, para quien no pueden mandar un reglamento "cuatro días antes" y decir "esto es lo que hay", y algunos alcaldes son nuevos en la reciente legislatura, ante lo que ha instado, después de esta aprobación inicial y dado que hay varios días de exposición al público, que por parte de la presidenta de la diputación intente llegar a ese consenso y hablar con el resto de administraciones para que este proyecto pueda ser consensuado.

Raquel del Puerto ha replicado al portavoz 'popular' que está "bien" que hable de "sumisión", aunque "se equivoca en los términos" de quién instó a la misma, porque al empezar el consejo Germán Puebla, sin dar tiempo a dar explicaciones de las motivaciones, instó a aplazar la aprobación de ese reglamento interno que "como bien ha dicho el señor secretario es el mismo, el mismo, que se aprueba en el año 2021 y que se publica en el BOP en el 2022".

Así, "es el mismo reglamento, sin ninguna variación, en el que han venido trabajando ayuntamientos y todas las entidades y todas las administraciones que estaban incluidas en él"; y "la sumisión" o "intento de sumisión" viene, a su juicio, del representante de la Junta, "cuando incita a los ayuntamientos a salirse de ese consejo rector". También ha afeado que Puebla pidiese dicho aplazamiento sin argumentar los motivos por los que está en contra de la aprobación del reglamento.

Para Del Puerto, "el único objetivo que hay es atacar a la Diputación de Badajoz porque tiene un color diferente al de la Junta de Extremadura en este momento", pero al hacerlo "no están haciendo otra cosa más que atacar" a los ayuntamientos y a los ciudadanos de la provincia y de la comarca y "quieren impedir" que se desarrolle.

En un segundo turno, Barrios ha reiterado que el reglamento "no es el mismo" porque en este consejo hay otras instituciones como la Junta y que, en pos del consenso, en el periodo de alegaciones se intente desde la diputación llegar a un acuerdo, al haber voluntad política para que siga adelante el proyecto por parte de su grupo y también del Ejecutivo autonómico. Del Puerto ha reafirmado que las instituciones y el reglamento son los "mismos" y que el retraso de la aprobación de este último hubiera provocado no optar a renovar el título de reserva en la Unesco.

OTROS ASUNTOS

Esta sesión plenaria ha sido la primera que se desarrolla desde que Raquel del Puerto tomara posesión como primera presidenta de la historia de la institución el pasado día 7, en sustitución de Miguel Ángel Gallardo. Un cambio que también ha supuesto la incorporación como nuevo diputado de Cristian Maldonado, y una reordenación de las áreas, que ha pasado por el pleno, junto con la modificación de la composición del Grupo Socialista y la designación de su portavoz, Juan María Delfa, y los suplentes, Ramón Díaz y Carmen Yáñez.

Por unanimidad, ha salido adelante la aprobación inicial del Inventario de Bienes y Derechos del Organismo Autónomo Restaura y la aprobación de la rectificación del Inventario de la Diputación de Badajoz, entre cuyas altas figura la adquisición de un inmueble junto al Museo de Bellas Artes de Badajoz, que era de alquiler y que adquieren para ampliar y contar con una mejor calidad en sus instalaciones; o una vivienda para alojamiento rural en Bodonal de la Sierra.

También de forma unánime, se ha dado luz verde a la segunda adenda del convenio de encomienda de gestión entre la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda y la Diputación de Badajoz para la realización de actividades de carácter material y técnico a través de las oficinas técnicas comarcales de vivienda; o, en la sección de urgencia, encomiendas de gestión para la prestación de asistencia técnica en la revisión, actualización y/o elaboración del plan periurbano de prevención de incendios solicitada por Azuaga y Zafra.

En materia de incendios y en el turno de intervención de la presidenta, Raquel del Puerto ha lamentado y ha trasladado su pésame a los familiares, sumándose a su dolor y tristeza, por el fallecimiento de una niña y una mujer en incendios registrados en los últimos días en Olivenza y Mérida, además de poner en valor el trabajo de los bomberos del CPEI en los mismos y en los que han tenido lugar este fin de semana en otros puntos de la provincia y el Polígono El Prado de Mérida, respecto a lo cual ha insistido en la importancia de la prevención y en que se tenga cuidado.