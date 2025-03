La diputación de Badajoz exige una rectificación a la Junta bajo amenaza de retirarse de todos los programas conjuntos

MÉRIDA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente provincial, Miguel Ángel Gallardo, ha pedido a la Junta de Extremadura que rectifique su "falta de respeto institucional" con sus declaraciones sobre su participación en el Programa de Colaboración Municipal de Empleo (PCEME), e incluso ha amenazado con retirarse todas las políticas que mantienen conjuntas ambas administraciones.

Así lo ha indicado en un comunicado en el que asegura que en 2024 se realizaron "más transferencias que nunca" a los ayuntamientos para salir al paso de unas declaraciones de la portavoz de la Junta, Victoria Bazaga, tras el Consejo de Gobierno, con las que el Ejecutivo regional "intenta confundir a la ciudadanía con afirmaciones que no se sostienen" respecto a la aportación de las instituciones provinciales a los planes de empleo municipales.

En este sentido, subraya que las diputaciones provinciales siguen apoyando a sus ayuntamientos "con inversiones clave y sin abandonar" sus "responsabilidades". Así, indica que la Diputación de Badajoz mantiene su compromiso con los municipios a través de "programas y financiación esenciales para su desarrollo", por lo que no aceptarán, asegura, que "se distorsionen los hechos para justificar decisiones ajenas".

"El gobierno de Guardiola no solo no sabe gobernar, si no lo único que hace es mentir descaradamente", subraya Miguel Ángel Gallardo, quien añade que "ante su incapacidad, echa siempre la culpa a los demás", al tiempo que añade recuerda que las diputaciones han sido "el pilar fundamental en el que se han sustentado los ayuntamientos".

"Sin ellas, muchos de ellos hubieran tenido que entregar las llaves", ha añadido Gallardo, quien reprocha a la Junta que "no sólo han abandonado algunos de los programas que se venían realizando, sino que además aquellos que se siguen manteniendo llegan tarde y mal".

Asimismo, el presidente de la institución provincial ha apuntado que la diputación no va a permitir "ningún ataque, ni la falta de respeto institucional", de modo que ha pedido a la Junta una rectificación: "o la Junta rectifica o, realmente, van a tener motivos para decir que no apoyamos sus programas porque nos retiraremos de todas y cada una de las políticas conjuntas que realizamos".

"No podemos permitir que su incapacidad se convierta en un ataque permanente a otras instituciones, por lo que la Diputación de Badajoz se reserva el participar en los programas conjuntos con la Junta, si no rectifican", ha abundado Gallardo.

El presidente de la institución provincial insiste en que es "falso" que las diputaciones provinciales hayan dejado de aportar fondos a los ayuntamientos ya que, el pasado año, "hubo más transferencias que nunca desde la Diputación de Badajoz a los ayuntamientos", con un nuevo programa de empleo que suplía la carencia del programa autonómico.

En este sentido, ha remarcado que se puso en marcha un nuevo plan de empleo porque "desde la Junta de Extremadura se alteraron los criterios de reparto sin respetar los parámetros del plan de empleo social del que traía causa, junto con el extinto programa de empleo de experiencia".

Al respecto, ha señalado que las diputaciones dieron una "dimensión social" del empleo en favor de los pequeños municipios, pues es donde hay "mayores dificultades de empleabilidad".

Este es el motivo por el que diputaciones "recuperaron" 6 millones de euros, respectivamente, para hacer un plan de empleo propio, que tuviera "más dimensión, mayor impacto en la creación de empleo, se adaptara mejor a las necesidades de los ayuntamientos y no pusiera tantas trabas en las decisiones municipales del destino de la creación de empleo en función de las necesidades".

Además de este plan de empleo, el pasado 2024 la Diputación de Badajoz "repartió" entre los municipios de la provincia 51 millones de euros en planes especiales como el Diputación Contigo, Plan de Grandes Ciudades y Plan Impulsa ODS, todos ellos "abonados en la misma anualidad de 2024".