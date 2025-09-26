La Diputación de Badajoz lanza un nuevo plan de ayudas para el control de mosquitos en 22 municipios de las Vegas Altas

BADAJOZ, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El pleno de la Diputación de Badajoz ha aprobado por unanimidad en su sesión de este viernes, día 26, correspondiente al mes de septiembre, el plan de ayudas destinadas a ayuntamientos y entidades locales menores para la realización de las acciones correspondientes al 4º Plan de Control de Mosquitos en la zona de las Vegas Altas del Guadiana, que beneficiará a un total de 22 municipios.

Con el objetivo de paliar el problema existente en los municipios de esta zona por la proliferación de mosquitos asociados al cultivo del arroz, el Área de Transición Ecológica, a través de distintos encargos a Tragsatec, elabora desde 2021 planes de acción para el control de esta plaga en dichas localidades, para lo cual se conceden subvenciones a las afectadas que realicen los tratamientos recomendados.

En este sentido, en 2024 se aprobó un nuevo encargo con la citada empresa para las anualidades 2024-2025, fruto del cual se realizó el tercer Plan de Acción el pasado año, mientras que durante el presente se ejecutará el cuarto, el cual contará con una inversión de 150.000 euros por parte de la Diputación de Badajoz.

El plan de acción consta de varias fases y entre los municipios incluidos se distinguen 17 que disponen de un Plan de Acción elaborado por Tragsatec y que, además, ejecutan el plan integral de tratamientos biocidas y lucha integrada; y cinco en los que optan por no realizar los tratamientos biocidas, sino por ejecutar exclusivamente acciones de lucha integrada, contando únicamente con una memoria descriptiva de las acciones a realizar.

El vicepresidente primero, Juan María Delfa, ha sido el encargado de detallar este punto, a tenor del cual ha mostrado la voluntad de la diputación de colaborar con los municipios afectados para que adopten esas medidas "inmediatas y eficaces" y se ha referido a la problemática en materia de salud que se está registrando en la provincia respecto a los mosquitos, transmisores de enfermedades que han causado la muerte por la fiebre del Nilo o en el caso del sector ganadero con la lengua azul.

Por su parte, el portavoz del PP, Juan Antonio Barrios, ha avanzado el voto a favor de su grupo, como en los tres anteriores planes, dado el problema que suponen los mosquitos especialmente para los habitantes de esta comarca de la provincia.

OTROS ASUNTOS

La sesión plenaria ha aprobado por unanimidad el conjunto de los puntos del orden del día, entre ellos la Cuenta General del Ejercicio 2024 de la entidad, los organismos autónomos y consorcios; una modificación del reglamento de modalidades de acciones formativas y docentes, ponentes y tutores, elaboración de materiales de formación y coordinación de actividades de formación, o distintas aceptaciones de delegaciones de competencias en el marco del Organismo Restaura.

Por urgencia, ha salido adelante igualmente un expediente de modificación presupuestaria para la ampliación de la convocatoria del programa MOVA+, dirigido a facilitar la movilidad de personas con discapacidad o diversidad funcional con ayudas destinadas a asociaciones sin ánimo de lucro para la adquisición de vehículos adaptados, y por el que el importe se amplia en 500.000 euros en aras de facilitar que tengan dotación la totalidad de las solicitudes recibidas.

De esta manera, el presupuesto del programa para el bienio 2025-2026 se eleva del millón de euros previsto inicialmente hasta los 1,5 millones, con lo que la diputación contribuye a "garantizar el derecho de todas las personas a desplazarse en condiciones adecuadas de igualdad", como ha señalado la presidenta de la institución provincial, Raquel del Puerto.

También de forma unánime ha salido adelante otra modificación presupuestaria para la creación de subvenciones nominativas a ATA, UPTA, Aexlab y Aupex por un lado, a la asociación Aextic por otro y también a favor del Ayuntamiento de Almendralejo para la realización del proyecto 'Cultura en copa: música y vino'.

Finalmente, Raquel del Puerto ha querido agradecer el trabajo realizado durante este verano por los bomberos del CPEI en los incendios sucedidos en las provincias de Cáceres y Badajoz, y ha destacado varios de los proyectos impulsados recientemente por la diputación, como el Plan Provincial de Adaptación al Cambio Climático o las obras para la rehabilitación del Museo de Bellas Artes de Badajoz (MUBA).