La Diputación de Badajoz muestra su interés por "involucrarse" en la actividad del Instituto de Arqueología de Mérida

Autoridades en el acto central conmemorativo por los 25 años del IAM en el Templo de Diana de Mérida. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

La consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte subraya el apoyo de la Junta a este centro de referencia "internacional"

MÉRIDA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, ha subrayado el interés de la Diputación de Badajoz en "involucrarse en la actividad" del Instituto de Arqueología de Mérida (IAM), por la importancia que tiene "cuidar y recuperar" el patrimonio arqueológico e histórico".

Así lo ha dicho durante su intervención en el Templo de Diana de Mérida durante el acto central conmemorativo por los 25 años del IAM, centro de referencia nacional e internacional en el estudio, conservación y puesta en valor del patrimonio arqueológico.

La jornada ha contado con representantes institucionales, investigadores y profesionales del patrimonio, entre los que se encuentran la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte, Victoria Bazaga; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, el vicepresidente de Ciencia y Tecnología del CSIC, Chema Martell, y el presidente de la Fundación CB, Emilio Vázquez.

En su intervención, Del Puerto ha felicitado al IAM por la labor realizada durante este cuarto de siglo y ha agradecido la invitación para que la institución provincial forme parte de esta efeméride. Ha subrayado, además, el interés de la Diputación de Badajoz en "involucrarse en la actividad del instituto, por la importancia que tiene cuidar y recuperar nuestro patrimonio arqueológico e histórico".

La presidenta ha recordado que la institución provincial colabora desde hace años con el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, aportando este ejercicio 17.000 euros, y reafirmado el compromiso de mantener esa implicación.

Asimismo, Del Puerto ha puesto en valor que la creación del IAM supuso "dar un valor añadido" al patrimonio que "tanto" caracteriza a Extremadura. Ha recalcado que la investigación científica es "fundamental para entender nuestro pasado y también nuestro presente", al tiempo que ha destacado la importancia de la divulgación "para que la ciudadanía conozca el trabajo que se realiza y su contenido, que es la principal razón de la existencia del instituto: el conocimiento".

APOYO DE LA JUNTA

Por su parte, la consejera de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes, Victoria Bazaga, ha subrayado el apoyo de la Junta de Extremadura al IAM, institución que se ha consolidado, ha dicho, como referente internacional en investigación, conservación y difusión del patrimonio arqueológico, y ha puesto en valor el papel que juega para acercar la ciencia y la cultura a la ciudadanía.

La consejera ha rendido homenaje a la figura de Maximiliano Macías, pionero de la arqueología urbana en Mérida, destacando que su visión permitió recuperar monumentos emblemáticos como el Teatro Romano, el Anfiteatro o el Circo.

Asimismo, ha celebrado la presencia del paleoantropólogo Juan Luis Arsuaga, cuya trayectoria científica en Atapuerca simboliza la vocación del IAM como espacio de encuentro entre la investigación, la cultura y la sociedad.

Bazaga ha señalado que Extremadura vive "un momento extraordinario para la arqueología", con yacimientos como el Turuñuelo de Guareña que sitúan a la región en la primera línea del reconocimiento internacional.

En este contexto, ha resaltado la importancia de la divulgación y ha mencionado como hito reciente la elaboración del primer Plan Director del Foro Provincial de Mérida, impulsado por la Dirección General de Bibliotecas, Archivos y Patrimonio Cultural de la Junta.

La consejera ha asegurado que el Instituto encara los próximos 25 años "con la misma ilusión y compromiso", convencida de que la arqueología no solo desentierra significados del pasado, sino que ayuda a crear vínculos y a construir el futuro de Extremadura.

Finalmente, Bazaga ha recordado que la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional respalda y apoya de manera decidida al IAM. En 2024 destinó más de 30 millones de euros para fomentar la investigación y la transferencia del conocimiento a través de centros, universidades y empresas.

Solo en el caso del yacimiento de Casas del Turuñuelo, desde enero de 2024 hasta junio de 2025 se han invertido 280.000 euros, prorrogados con otros 236.000 hasta diciembre de 2026, lo que supone más de medio millón de euros para el estudio de uno de los hallazgos más importantes de la historia de la humanidad.

Tras las intervenciones, Juan Luis Arsuaga ha ofrecido la conferencia titulada 'Sueños rotos: la infancia perdida de la humanidad'. A continuación, se ha presentado el documental sobre el 25 aniversario del IAM, mientras que el acto ha culminado con el concierto del grupo Swing Ton ni Son.