La Diputación de Badajoz remarca su compromiso con el proyecto europeo y el aprovechamiento "estratégico" de fondos

BADAJOZ, 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Badajoz ha reafirmado su compromiso con el proyecto europeo y con el aprovechamiento "estratégico" de los recursos comunitarios, con el objetivo de seguir construyendo una provincia "más cohesionada, sostenible y preparada para el futuro".

Así, la institución provincial pacense conmemora el Día de Europa 2026 poniendo en valor el 40º aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, una efeméride que simboliza cuatro décadas de "progreso, cohesión y transformación" en la provincia.

En nota de prensa, recuerda que desde 1986 la pertenencia a la Unión Europea ha permitido impulsar políticas "clave" en ámbitos como la sostenibilidad, la modernización de infraestructuras y la mejora de los servicios públicos.

En este tiempo, los fondos europeos se han convertido en una herramienta "esencial" para el desarrollo de los municipios, especialmente en el medio rural, donde han contribuido a fijar población, mejorar la calidad de vida y generar nuevas oportunidades, remarca.

En este proceso, la Diputación de Badajoz ha desempeñado un papel "fundamental" como puente entre las instituciones europeas y el territorio, facilitando que las oportunidades de financiación se traduzcan en proyectos concretos que llegan a la ciudadanía. Así lo refleja su "intensa" actividad en la captación y gestión de fondos, así como su compromiso con los valores de cohesión territorial e igualdad de oportunidades.

Este liderazgo se ha visto reforzado recientemente con su destacado papel en la última convocatoria del Plan EDIL, donde se ha consolidado como la administración local con mayor número de proyectos aprobados en España. En total, la Diputación ha obtenido nueve Planes de Actuación Integrados, con una financiación provisional de 44,5 millones de euros de Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder).

Estos planes, desarrollados en colaboración con más de 106 municipios, beneficiarán a más de 250.000 habitantes -el 70 por ciento de la población de municipios de menos de 20.000 habitantes- y movilizarán una inversión pública total superior a los 52 millones de euros. Su ejecución permitirá seguir avanzando en la transformación sostenible del territorio, reforzando infraestructuras, servicios y oportunidades en la provincia.

En el conjunto de la convocatoria, que ha alcanzado cifras récord a nivel nacional, la Diputación de Badajoz se posiciona como un referente en la gestión de fondos europeos, consolidando su papel como motor de desarrollo y modernización.

A esos proyectos se unen otros financiados por distintos programas, como Interreg Europa, Horizonte Europa, Europa Digital, Interreg Sudoe, Life, Efeso y, especialmente, todos los de cooperación transfronteriza con Portugal, a través de Interreg Poctep. Estos, junto con los proyectos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, constituyen el grueso de la financiación afectada gestionada por la Diputación de Badajoz en este periodo de programación 2021-2027.