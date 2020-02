El diputado del PP Víctor Píriz defiende en el Parlamento Europeo que los presupuestos "no pueden aumentar diferencias"

Publicado 18/02/2020 20:28:13 CET

MÉRIDA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso por Badajoz Víctor Píriz, ha defendido que los presupuestos de la Unión Europea "no pueden dejar atrás a territorios ni a personas", así como que "no pueden acrecentar las diferencias entre unos territorios y otros" y "no deben servir para incrementar diferencias".

Así, y en alusión a los "miles" de agricultores que se han movilizado este martes en Extremadura, ha incidido en que están pidiendo "precios dignos en un mercado común" y una política agraria común que "ayude a mantener sus explotaciones".

"Piden algo justo, reclaman su derecho a soñar con su propio futuro y es aquí donde esos sueños podemos ayudar a mantenerlos. Es cuestión de voluntad", ha señalado Píriz en una intervención este martes en el Parlamento Europeo dentro del Comité interperlamentario de presupuestos, organizado por la Comisión Europea en el marco de la Conferencia interparlamentaria de estabilidad, coordinación económica y gobernanza de la Unión Europea.

En este marco, el del diputado del PP ha subrayado que unos presupuestos son "un plan estratégico, son una hoja de ruta, es poner números a una forma de concebir un país o una unión de estos", por lo que ha incidido en que uno de los "grandes retos" como Unión Europea es crear un "crecimiento sólido", señala en nota de prensa el PP provincial de Badajoz.

"Sigamos apostando por la consolidación fiscal, apostemos por una europa que crezca y que lo haga en un entorno complicado como el actual, apostemos por la innovación, por el desarrollo, por la tecnología, pero apostemos sobre todo por las personas, por sus problemas. No perdamos nunca de vista a las personas", ha reseñado Víctor Píriz.