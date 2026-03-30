El DOE publica la adjudicación de 5,7 millones en ayudas de Incentivos Autonómicos a 67 empresas extremeñas

Ayudas de Incentivos Autonómicos a la Inversión a empresas extremeñas - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes un anuncio por el que se da publicidad a las ayudas concedidas de incentivos autonómicos a la inversión empresarial.

Así, la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha concedido un total de 5.703.574,00 euros a 67 empresas extremeñas, como parte de su "compromiso" con el desarrollo económico y la transformación productiva del tejido empresarial regional.

El volumen total de inversión incentivada asciende a 18.690.382,31 euros, lo que refleja el "fuerte compromiso empresarial" con el crecimiento y la transformación industrial de Extremadura.

Los proyectos subvencionados abarcan sectores diversos, desde la industria manufacturera y agroalimentaria hasta los servicios avanzados y las actividades logísticas, de hostelería y turismo o servicios profesionales y tecnológicos, entre otros.

Estas subvenciones, a fondo perdido, están destinadas a respaldar inversiones en Extremadura, especialmente en pymes, financiando recursos estratégicos como maquinaria, obra civil, instalaciones, bienes de equipo, equipamiento vinculado a empresa 4.0 y procesos clave para la continuidad empresarial, como el relevo generacional.

Los incentivos se dirigen a proyectos con una inversión mínima de 25.000 euros y hasta 1.200.000 euros, con el objetivo de reforzar la capacidad productiva, mejorar la competitividad y favorecer la creación y consolidación de actividad económica en el conjunto del territorio.

El programa funciona mediante subvención directa, toda solicitud que cumpla los requisitos establecidos tiene derecho a la ayuda. Además, las empresas deben realizar una aportación financiera mínima del 25 por ciento de la inversión subvencionable con recursos propios o financiación externa sin ayuda pública, lo que refuerza el compromiso empresarial con los proyectos presentados, informa en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Las propuestas pueden corresponder tanto a la creación de nuevas empresas o centros productivos como a la ampliación, modernización o traslado de instalaciones existentes, lo que amplía el impacto del programa en distintos sectores y territorios.

EXPEDIENTES

Desde la apertura de la convocatoria actual, se han aprobado 764 expedientes con un total de 56.422.549 euros en ayudas concedidas, facilitando realizar inversiones empresariales en Extremadura por un volumen total de 186.545.552,58 euros.

La financiación de estas ayudas se realiza, siempre que sea posible, con cargo al Programa Operativo Feder de Extremadura 2021-2027, con un porcentaje de cofinanciación del 85 por ciento, salvo en el caso de grandes empresas, que no podrán recibir fondos Feder.

El plazo de solicitud para estas ayudas está abierto y finaliza el 31 de diciembre de 2026. Las empresas interesadas en solicitarlas pueden hacerlo a través de la web de Extremadura Empresarial.