La DOP Cereza del Jerte traslada su apoyo a las familias afectadas por los incendios

JERTE (CÁCERES), 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Cereza del Jerte ha mostrado su preocupación por los incendios acontecidos en las últimas horas en la zona.

La presidenta de la DO, Clara Prieto, ha trasladado el apoyo a las familias afectadas, y ha sñealado que aunque no tienen "datos exactos de las plantaciones afectadas inscritas a la DO o si las hay",

"Sabemos que la zona afectada es la parte de la Garganta de los Infiernos, en pleno corazón del Valle del Jerte", ha lamentado Prieto, quien ha señalado que las llamas se encuentran en la parte alta de la sierra que separa el Valle del Jerte de la comarca de La Vera, y entre los términos municipales de Jerte y Tornavacas.

En ese sentido, ha considerado "una pena que se queme una zona de reserva natural considerada como el tercer pulmón del norte de Extremadura pero por suerte, el fuego ya está controlado y los vecinos del Valle del Jerte están seguros sin haber sido desalojados de sus casas", explica Prieto.

Ante esta situación, la DO quiere trasladar un mensaje de calma ante la buena evolución del incendio y apoyo tantos a los vecinos del Valle como a los cuerpos encargados de sofocar los incendios.

Según señala, son muchas las familias que viven directamente de la cereza en el Valle, mientras que las empresas que transforman cereza son los principales empleadores de la zona, por lo que casi finalizando la campaña de cereza y picota, el Consejo estima que serán unos cinco millones de kilos de las cuatro variedades certificadas de Picotas las que se recojan este en 2022.

Destaca que en el Valle del Jerte el cultivo de las cerezas se desempeña de una manera natural y tradicional y su recolección es manual, dada la delicadeza del producto, y todo este trabajo, llevado a cabo de una forma familiar, tiene como resultado el sabor único de las cerezas y picotas.

Tras una cuidadosa selección a pie de árbol, de acuerdo a un riguroso control de calidad, sólo las mejores se identifican con el sello de la Denominación de Origen Cereza del Jerte.

Cabe recordar que el Consejo Regulador de Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte es una entidad que trabaja para promocionar y certificar el origen y la calidad de los productos protegidos. Sus principales objetivos son difundir la imagen corporativa de la Denominación de Origen Protegida Cereza del Jerte, así como promocionar el cultivo y la comercialización de cerezas de calidad.