Educación llegará "hasta el fondo de la cuestión" tras la denuncia por vejaciones a alumnos en un colegio de Badajoz

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones atiende a los medios. - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Ciencia y Formación Profesional en funciones, María Mercedes Vaquera, ha señalado que "desde el minuto uno" la Consejería y la delegación provincial han puesto en marcha "todos los protocolos" ante las denuncias presentadas por el Colegio Mirador de Cerro Gordo de Badajoz y una serie de padres ante la Policía Nacional por un presunto caso de "vejaciones" de una técnico de Educación Infantil (TEI) a alumnos de este centro.

Desde la Inspección educativa se está "analizando todo lo que ha pasado" con esta trabajadora, y tanto en este caso como en el de los dos menores que salieron hace unas semanas de dicho centro la consejería "desde el momento cero se ha puesto a trabajar, a investigar, para depurar todas las responsabilidades que haya en todos los casos", ha señalado, de manera que "esto no va a caer y no ha caído en saco roto".

Respecto a las denuncias, asegura que van a llegar "hasta el fondo de la cuestión y se van a depurar todas las responsabilidades que se deriven de esta investigación" y agrega que la trabajadora en cuestión de momento está de baja laboral desde hace "por lo menos" 15 días.

De esta forma se ha pronunciado al ser preguntada por las siete denuncias presentadas ante la Policía por un presunto caso de "vejaciones", ante lo que ha detallado que la consejería, y a través también de la delegación provincial de Educación, "desde el minuto cero" pusieron en marcha todos los protocolos, "de tal manera que ya la Inspección está analizando todo lo que ha pasado con esta TEI", aunque no ha podido revelar nada al respecto por la propia protección de datos y de la investigación.

Asimismo, ha aseverado que se han llevado a cabo "todos los protocolos" por parte de la consejería, a través de la Inspección, que es el medio que tienen para llevar a cabo toda la investigación que ocurre en los centros educativos, y que "aparte" del CEIP "ha tomado también las medidas que ha considerado oportunas".

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