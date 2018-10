Elena Nevado respecto a la mina de litio en Cáceres: "Nuestra respuesta es un rotundo no"

Publicado 12/03/2018 14:20:39 CET

CÁCERES, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Cáceres, Elena Nevado, ha defendido que la postura del equipo de Gobierno al proyecto de la mina de litio en la ciudad sigue siendo "no", ya que tras la reunión mantenida este lunes con los responsables de la empresa Tecnología Extremeña del Litio (TEL), "ellos han respondido a todas las preguntas que 'no', así que la respuesta también es 'no'".

Nevado, que ha comparecido tras más de dos horas de reunión para explicar los pormenores del encuentro, ha dicho que la postura del equipo de Gobierno "no se ha movido ni un ápice", puesto que la empresa no ha sabido responder "de forma clara" a ninguna de las preguntas que se le han planteado, como el número concreto de puestos de trabajo, si se instalarían otras industrias asociadas en la ciudad, o cómo se restauraría la zona degradada tras 24 años de explotación minera, entre otras muchas.

Según ha relatado la alcaldesa cuando le han preguntado a los directivos de TEL Marco Antonio Sosa y David Valls, que si al contratar a un joven de 20 años lo dejarían en el paro cuando tuviera 44, han contestado que sí. "A los veinticuatro años recogen los bártulos y lo desmantelan dejando a todos en el paro", insiste Nevado.

"Son muchos más los contras que los pros", ha subrayado la regidora cacereña que ha pedido a la Junta de Extremadura, que es la que tiene competencias en materia minera, que "dé la cara" y "no se esconda" porque este proyecto "no aporta ningún beneficio para la ciudad ni para la región, ni a corto, ni a medio, ni a largo plazo", ha subrayado. "Que se moje Fernández Vara y diga a todo el mundo si esto es un proyecto de interés regional", ha espetado.

En otro momento de su comparecencia ha insistido en que "no es el modelo de desarrollo que queremos para Cáceres", y ha recalcado que esta industria minera "perjudica" ese desarrollo basado en el fomento de un turismo sostenible y basado en la riqueza medioambiental y patrimonial de la ciudad.

"Esa mina está tan cerca del ayuntamiento como mi casa", ha dicho en otro momento para ilustrar la cercanía de la explotación en caso de que saliera adelante el proyecto que, según ha recalcado, "tiene fecha de caducidad" por lo que no es un modelo de desarrollo a largo tiempo.

MODIFICACIÓN DEL PGM

Para ello, habría que modificar el Plan General Municipal (PGM) ya que el que está en vigor no contempla el uso extractor minero del suelo de la Montaña cacereña. El debate de la modificación del plan de urbanismo podría llegar al Pleno cacereño en el mes de abril, según ha apuntado la regidora que ha indicado que el expediente de modificación se está tramitando a petición de la empresa promotora, lo cual no significa que vaya a cambiarse la normativa.

"En el Pleno se decidirá si los cacereños quieren desproteger todo el área verde de la Montaña", ha indicado, al tiempo que ha avanzado que los técnicos están trabajando en los informes "con todas las garantías". "Esto es una cuestión de ciudad y no de partido", ha espetado Nevado.

ALEGACIONES Y PÁGINA WEB

Respecto a la petición de la empresa de que se retire el proyecto de la página web municipal por contener datos confidenciales que, a su juicio, no deben ser expuestos, la alcaldesa ha señalado que un informe jurídico ha dictaminado que "no se ha vulnerado la ley, aunque, a renglón seguido, ha explicado que "no hay inconveniente" en retirar parte de la información si se compromenten datos internos.

Sobre las alegaciones que ha presentado la empresa a la paralización de los trabajos de investigación, la alcaldesa ha insistido en que serán los técnicos los que decidirá si se han excedido en los permisos o no, basándose en los informes de la brigada verde que inspeccionó la zona.

No obstante, ha adelantado que "no" habrá sanciones para la empresa hasta que no haya un informe claro que estipule que se vulneró la normativa y entonces, se estudiará si se pueden imponer sanciones según la ley.