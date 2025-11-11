Los embalses del Guadiana se sitúan esta semana al 57,5% de su capacidad y los del Tajo al 56,2%

MADRID/MÉRIDA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Guadiana se sitúan esta semana al 57,5 por ciento de su capacidad (con 5.488 hectómetros cúbicos acumulados), y los del Guadiana se encuentran al 56,2 por ciento (con 6.209 hectómetros cúbicos en total).

Mientras, a nivel nacional la reserva hídrica almacena 28.786 hectómetros cúbicos y está al 51,4 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. Esto supone 38 hectómetros cúbicos más que la semana pasada, es decir, el 0,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses.

En comparación, los embalses están prácticamente al mismo nivel que el año pasado --cuando la reserva hídrica estaba al 51,6 por ciento con 28.952 hectómetros cúbicos-- y 6,7 puntos por encima de la media de la última década para estas fechas --cuando los embalses estaban al 44,7 por ciento con 25.976 hectómetros cúbicos.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en San Sebatián - Donostia, donde se han registrado 32,7 litros por metro cuadrado (l/m2). Además, la vertiente atlántica está al 52 por ciento, mientras que la mediterránea se encuentra al 49,2 por ciento.

Las cuencas que están por encima del 50 por ciento son el Cantábrico Oriental (65,8 por ciento), el Cantábrico Occidental (55,5 por ciento), el Miño-Sil (54,5 por ciento), las Cuencas internas del País Vasco (71,4 por ciento), el Duero (51,9 por ciento), el Tajo (56,2 por ciento), el Guadiana (57,5 por ciento), el Tinto, Odiel y Piedras (63,8 por ciento), el Ebro (52,3 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5 por ciento).

Por debajo del 50 por ciento están Galicia Costa (47,1 por ciento), Guadalete-Barbate (40,8 por ciento), el Guadalquivir (41,2 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,6 por ciento), el Júcar (49,7 por ciento), y el Segura, que sigue a la cola y está al 19,7 por ciento de su capacidad.