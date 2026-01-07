Los embalses del Tajo arrancan 2026 al 62,1 por ciento de su capacidad, y los del Guadiana al 61 por ciento

Estado de los embalses - MITECO

MADRID/MÉRIDA, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los embalses del Tajo arrancan 2026 al 62,1 por ciento de su capacidad (con 6.867 hectómetros cúbicos acumulados), y los del Guadiana al 61 por ciento por ciento (con 5.814 hectómetros cúbicos en total).

Mientras, en el conjunto nacional la reserva hídrica en España almacena 31.744 hectómetros cúbicos y los embalses están al 56,5 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) consultados por Europa Press. En total, 13 de las 16 cuencas están por encima del 50 por ciento.

De este modo, los embalses están siete puntos por encima que la media de la última década (y registran 3.921 hectómetros cúbicos más en comparación) y cinco puntos por arriba con respecto al año pasado (y registran 2.794 hectómetros cúbicos más en comparación). Durante la última semana, la reserva hídrica se ha incrementado en 190 hectómetros cúbicos, es decir, en el 0,3 por ciento de su capacidad. En líneas generales, las precipitaciones han afectado de forma considerable a toda la Península.

En concreto, la máxima se ha producido en Ceuta, donde se han recogido 95,2 litros por metro cuadrado. De acuerdo con Transición Ecológica, la vertiente atlántica está al 57,3 por ciento y la mediterránea, al 54,5 por ciento.

Los embalses que están por encima del 50 por ciento de su capacidad son el Cantábrico Oriental (71,2 por ciento), el Cantábrico Occidental (55,1 por ciento), el Miño-Sil (61,6 por ciento), Galicia Costa (69,7 por ciento), las cuencas internas del País Vasco (81 por ciento), el Duero (55,4 por ciento), el Tajo (62,1 por ciento), el Guadiana (61 por ciento), el Tinto, Odiel y Piedras (89,5 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (51,1 por ciento), el Júcar (51,5 por ciento), el Ebro (57,8 por ciento), y las Cuencas internas de Cataluña (84,9 por ciento).

Por el contrario, las cuencas que están por debajo del 50 por ciento son Guadalete-Barbate (48,1 por ciento), el Guadalquivir (46,4 por ciento) y el Segura, que continúa una semana más a la cola con el 26,1 por ciento. De acuerdo con el último boletín publicado este martes por la Conferencia Hidrográfica del Segura (CHS), la cuenca está al 27 por ciento con 302 hectómetros cúbicos. En comparación, el año pasado estaba al 21 por ciento con 244 hectómetros cúbicos.