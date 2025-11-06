El encuentro final del proyecto Cultur Coop 2025 sobre cooperación cultural se celebra este viernes en Cáceres

CÁCERES, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El evento de clausura del proyecto Cultur Coop 2025, una iniciativa de Wazo Coop que cuenta con el apoyo de la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura, y que pretende impulsar la cooperación cultural, se celebra este viernes, día 7, en el Museo de Cáceres.

La cita reunirá a agentes culturales en una jornada dedicada a la cooperación, el desarrollo cultural y la sostenibilidad en el territorio extremeño.

Durante todo el año, Cultur Coop 2025 ha recorrido distintos municipios de Extremadura tejiendo una red de colaboración entre profesionales y comunidades vinculadas a las Industrias Culturales y Creativas.

A través del patrimonio, las artes escénicas y artes visuales, los libros y la prensa, los medios audiovisuales y el diseño y los servicios creativos, el proyecto ha fomentado la cooperación, la innovación y el desarrollo cultural sostenible, consolidando una estructura de trabajo colectivo que refuerza el papel de la cultura como "motor social y económico", señala en nota de prensa la Junta de Extremadura.

El Cultur Coop Fest 2025, conducido por Juan José Cerezo, comunicador y creador de Extremadura Curiosa, será un espacio de encuentro para compartir los resultados, experiencias y aprendizajes generados a lo largo del año.

La jornada comenzará a las 09,30 horas en la Casa de los Caballos del Museo de Cáceres, y contará con ponencias, mesas de debate y presentaciones de proyectos europeos que vinculan a Extremadura con redes internacionales de cooperación cultural.

Entre los contenidos se encuentra la ponencia 'Regeneración urbana de base cultural: Santa Rita 16', a cargo de Marta Lozano Molano, presidenta de Wazo Coop, y del artista Daniel Rodríguez Moruno.

Además, se presentarán los proyectos europeos GreenHeritage, Feenert, Dancing Histor(y)ies y HerStory, Our Future, que conectan el patrimonio extremeño con experiencias de cooperación internacional.

La jornada incluirá también la proyección del documental cooperativo 'Their Jobs, Our Heritage', dirigido por José Luis Díaz, y una mesa de debate sobre los retos y oportunidades de la cooperación local, con la participación de responsables de museos, colectivos creativos e instituciones científicas de la región.

El evento concluirá con un micro abierto moderado por Andrea Vincenti, rapporteur de Wazo Coop, y una cata sonora titulada Casamientos de higo y nuez, a cargo de La Ruralité.

Con este encuentro, Wazo Coop pone el broche final a un año de trabajo que ha apostado por vertebrar el sector cultural extremeño, fortalecer el patrimonio cultural y natural y fomentar una oferta cultural participativa y accesible en el medio rural.

El proyecto ha contribuido a consolidar un modelo de desarrollo basado en la economía social y solidaria, donde la cultura se convierte en "eje de cohesión y sostenibilidad territorial".

Wazo Coop es la primera cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro de Extremadura e impulsa desde 2015 proyectos que integran economía social, cultura y participación ciudadana.