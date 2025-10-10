Extremadura abre mercado en la India para promocionarse como destino ornitológico y de ecoturismo

Archivo - Turismo.- Extremadura se promocionará en la feria británica Global Birdfair como un paraíso para la observación de aves - MIGUEL ANGEL ESPINO - Archivo

MÉRIDA, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura participa por primera vez en Global Wildlife Fair, una feria de conservación de la vida silvestre y ecoturismo que se celebra en Nueva Delhi, en la India, desde este viernes, día 10, al próximo domingo, 12 de octubre.

La Dirección General de Turismo de la comunidad cuenta con un stand propio para promocionar la región como uno de los mejores destinos de naturaleza y observación de aves de Europa, en un evento donde se dan cita operadores turísticos, instituciones y organizaciones conservacionistas de la India y otros países asiáticos.

El punto de información de Extremadura, además de divulgar los recursos naturales de la región, dará a conocer la labor del Club Birding, una experiencia pionera en España que agrupa a más de 170 socios de los sectores público y privado para impulsar el turismo ornitológico y ofrecer un servicio de calidad a los clientes.

En este club de producto trabajan desde alojamientos y guías de naturaleza hasta agencias de viaje, empresas de servicios fotográficos, oficinas de turismo y centros de interpretación, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La colaboración de la Junta con la feria de Nueva Delhi no finaliza el 12 de octubre, sino que se prolongará durante un año de manera online con la participación en webinarios, podcasts y el acceso a la Global Wildlife Tourism Alliance, una red internacional que facilitará oportunidades de colaboración, visibilidad y desarrollo sostenible.

Así, la internacionalización es una de las prioridades del Club Birding desde su fundación, en 2012. Esta iniciativa creada por la Dirección General de Turismo asiste regularmente a las principales citas del sector en Europa, como la británica Global Birdfair o la sueca Falsterbo Bird Show, y ha estado presente en eventos especializados de Francia, Italia, Países Bajos, Portugal, India, Malasia, Taiwán, Estados Unidos y Colombia, entre otros países.