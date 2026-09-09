Extremadura arranca este jueves el curso escolar con casi 1.900 alumnos menos en las aulas

Archivo - Entrada del colegio de Cerro Gordo, en Badajoz. - GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA - Archivo

MÉRIDA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los centros educativos de Extremadura abren sus puertas este jueves, 10 de septiembre, para recibir a los primeros alumnos en un nuevo curso, el 2026/2027, que mantiene la línea descendente en el número de matrículas, hasta un total de 164.624, que son 1.878 menos que el anterior.

Un descenso que desde la Consejería de Educación y Formación Profesional ven como una "oportunidad" para "continuar avanzando en la mejora de la calidad educativa", a través de la reducción de ratios en las aulas.

De esta forma, este curso llega con la principal novedad de la reducción a 22 alumnos en 1º de Primaria, misma cifra que continuará en segundo ciclo de Educación Infantil, mientras que en el resto de Primaria, de 2º a 6º, se mantienen los 25, y los 30 en Secundaria y Bachillerato.

El curso arrancará con 16.667 docentes en la plantilla funcional, una cifra que se verá incrementada a lo largo del mes de septiembre, ha señalado la consejera de Educación, Sandra Valencia, porque es una cifra "viva", que se irá adaptando continuamente a las "necesidades educativas" y porque se irán incorporando profesionales con la entrada en funcionamiento de los nuevos ciclos de FP, certificados de profesionales y otras áreas.

Valencia, que ha comparecido acompañada por el secretario general de Educación, José Pedro Catalán, ha expuesto las grandes cifras y las novedades de este inicio de curso escolar, que confía en que sea muy diferente al anterior en lo que respecta a los problemas de hace un año en el transporte escolar, cuando cientos de escolares no pudieron llegar a sus centros educativos.

Tal y como ha indicado, después de las últimas licitaciones por vía de urgencia para completar los recorridos, las 608 rutas escolares cuentan con oferta para llevar a todos los alumnos que utilizan este servicio para desplazarse hasta sus aulas.

La consejera ha remarcado que se ha hecho "todo y más" para "desbloquear esta situación" en las últimas semanas, y considera que "se ha conseguido", porque a falta de un día para comenzar las clases confía en que "mañana todos los autobuses llegarán a sus destinos".

En concreto, este jueves comienzan las clases para los 30.867 alumnos de Educación Infantil, 54.305 de Primaria, 806 de Educación Especial, y 40.639 de Secundaria, además de los 20.715 de ciclos formativos de Grado Medio y Superior y los 2.282 de FP Básica.

El viernes, día 11, será el turno de los alumnos de 1º y 2º de Bachillerato, y ya el día 21 comenzarán los de Enseñanzas artísticas superiores de Arte Dramático, Diseño y Música; y el 1 de octubre los de enseñanzas elementales y profesionales de Música y Danza y la Escuela Oficial de Idiomas. Los de enseñanzas deportivas de Régimen Especial comenzarán antes del 7 de octubre.

((Habrá ampliación))