Extremadura dará ayudas de hasta 9.900 euros para la compra de un coche eléctrico dentro del Plan Moves III

MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria del programa de incentivos destinado a la movilidad eléctrica (MOVES III) para el ejercicio de 2025, aprobado por Real Decreto-ley 3/2025, de 1 de abril, con el fin de promover la electrificación de la movilidad, así como el impulso a la industria y al sector empresarial asociado.

Esta convocatoria dispone de una cuantía total de 8.270.723 euros, que se destinará a dos líneas de ayudas: la adquisición de vehículos eléctricos 'enchufables' y de pila de combustible, que cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros, cuyas ayudas pueden llegar a 9.900 euros para la compra de un coche, y la implantación de infraestructura de recarga de estos vehículos, para la que se asignan 3.770.723 euros.

Según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la cuantía de la ayuda variará en atención al modelo y al uso que se le vaya a dar al vehículo adquirido, así como si se hace entrega de otro vehículo que pueda destinarse a la chatarra.

En el caso de puntos de recarga, las ayudas van a cubrir hasta un 80% de la inversión. Además, cuando se instalen en comunidades de propietarios, también se va a financiar una preinstalación eléctrica.

Se podrán beneficiar de las ayudas el colectivo de autónomos, las personas físicas, las comunidades de propietarios, así como las personas jurídicas. También municipios, entidades locales menores, mancomunidades, diputaciones, la Universidad de Extremadura y las entidades públicas empresariales, sociedades, fundaciones y otros entes públicos del Estado que realicen su actividad en Extremadura.

El procedimiento de concesión es directo y las solicitudes serán atendidas por orden de presentación. El plazo comenzará el día siguiente al de la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Extremadura y concluirá el 31 de diciembre de 2025.